Οι αρχές του Καναδά θα σφαγιάσουν περισσότερες από 300 στρουθοκαμήλους σε ένα αγρόκτημα της Βρετανικής Κολομβίας, καθώς κάποια από αυτά τα πουλιά είχαν προσβληθεί παλαιότερα από τη γρίπη των πτηνών.

Νωρίτερα, το Ανώτατο Δικαστήριο της χώρας αρνήθηκε να εξετάσει μια προσφυγή κατά της θανάτωσής τους.

Η Universal Ostrich Farms, στο Έτζγουντ, υποστήριζε ότι οι στρουθοκάμηλοι επιβίωσαν από μια πρώτη μόλυνση, τον Δεκέμβριο του 2024 και πλέον έχουν ανοσία στη γρίπη των πτηνών. Η Υπηρεσία Ελέγχου Τροφίμων του Καναδά (CFIA) είχε διατάξει στα τέλη του προηγούμενου έτους τη σφαγή τους, όπως είναι η καθορισμένη διαδικασία για τα εκτρεφόμενα πτηνά που προσβάλλονται από τη γρίπη. Σήμερα, έκανε γνωστό ότι θα προχωρήσει στη σφαγή τους.

Ο αγώνας των ιδιοκτητών του αγροκτήματος να σώσουν τα πουλιά βρήκε πολλούς υποστηρικτές, μεταξύ των οποίων ήταν και ο υπουργός Υγείας των ΗΠΑ, ο Ρόμπερτ Φ. Κένεντι Τζούνιορ.

Ορισμένα μέλη του πρώην «Κομβόι Ελευθερίας», του κινήματος που ηγήθηκε των διαμαρτυριών κατά του υποχρεωτικού εμβολιασμού και άλλων μέτρων κατά τη διάρκεια της πανδημίας Covid-19, στήριξαν επίσης το αγρόκτημα, απέναντι στις προσπάθειες της CFIA να κάνει ευθανασία στα πουλιά.

«Η CFIA τήρησε όλες τις εντολές και τις αποφάσεις των δικαστηρίων καθ’ όλη τη δικαστική διαδικασία και αναμένει από τους ιδιοκτήτες της φάρμας στρουθοκαμήλων και τους υποστηρικτές τους να κάνουν το ίδιο, τώρα που το Ανώτατο Δικαστήριο εξέδωσε την απόφασή του» ανέφερε η υπηρεσία σε μια ανακοίνωσή της.

Η γρίπη των πτηνών είναι μια μεταδοτική νόσος που μπορεί να προσβάλει πολλά είδη πουλιών αλλά και θηλαστικά, όπως ανθρώπους και βοοειδή. Ένας έφηβος στη Βρετανική Κολομβία ασθένησε πολύ σοβαρά με γρίπη των πτηνών το 2024. Η νόσος έχει στοιχίσει δισεκατομμύρια δολάρια στην αμερικανική πτηνοτροφία και οδήγησε σε αύξηση της τιμής των αυγών.

Οι στρουθοκάμηλοι της φάρμας Universal έχουν περάσει στον έλεγχο της CFIA από τον Σεπτέμβριο. Η υπηρεσία λέει ότι τις ταΐζει και τις φροντίζει. Η αστυνομία επενέβη για την ασφάλεια της επιχείρησης της υπηρεσίας και τέσσερις άνθρωποι έχουν συλληφθεί επειδή παρεμπόδισαν τις ενέργειες της CFIA.