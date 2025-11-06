Η Ουκρανία αντιμετωπίζει έναν «πόλεμο χωρίς τέλος» εκτός αν η Ευρώπη εντείνει την πίεσή της προς τη Ρωσία, δήλωσε ο πρώην γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ.

Η Ουκρανία κινδυνεύει με μια «αιώνια σύγκρουση» και σταδιακή απώλεια εδαφών, αν η Ευρώπη δεν αυξήσει δραστικά την πίεση προς τη Ρωσία -μεταξύ άλλων με την ανάπτυξη στρατευμάτων και την εγκαθίδρυση μιας ασπίδας πυραύλων και drones σε έδαφος του ΝΑΤΟ, για να προστατεύεται η Ουκρανία από ρωσικές επιθέσεις στις υποδομές της, σύμφωνα με τον πρώην γενικό γραμματέα της Συμμαχίας, Άντερς Φο Ράσμουσεν.

Ο Ράσμουσεν, που υπηρέτησε ως γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ από το 2009 έως το 2014 και ως πρωθυπουργός της Δανίας από το 2001 έως το 2009, δήλωσε σε συνέντευξή του στον Guardian ότι, αν χώρες όπως η Πολωνία δεχθούν να φιλοξενήσουν τέτοια αμυντικά συστήματα, η Ρωσία θα κατανοήσει πως οποιαδήποτε επίθεση σε αυτές θα συνιστά επίθεση εναντίον ολόκληρης της Συμμαχίας.

«Πρέπει να βοηθήσουμε τον ουκρανικό λαό να προστατευθεί από ρωσικούς πυραύλους και drones, δημιουργώντας μια εναέρια ασπίδα που θα βοηθά στην κατάρριψή τους. Οι χώρες του ΝΑΤΟ που συνορεύουν με την Ουκρανία μπορούν να αποτελέσουν τη βάση ενός νατοϊκού συστήματος αεράμυνας και πυραύλων», είπε.

«Χρειάζεται αλλαγή ταχύτητας και νοοτροπίας»

Ο Ράσμουσεν ζήτησε επίσης την ανάπτυξη μιας ευρωπαϊκής δύναμης προστασίας για την Ουκρανία πριν από οποιαδήποτε συμφωνία κατάπαυσης του πυρός.

«Αν δεν προχωρήσουμε σε μεγάλες αλλαγές στρατηγικής, θα καταλήξουμε σε έναν πόλεμο χωρίς τέλος», είπε. «Ο Πούτιν δεν έχει κανένα κίνητρο να μπει σε ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις όσο θεωρεί ότι μπορεί να κερδίσει στο πεδίο της μάχης. Χρειάζεται αλλαγή ταχύτητας και νοοτροπίας».

Ο Ράσμουσεν, ο οποίος διατηρεί στενές σχέσεις με την ουκρανική ηγεσία, πραγματοποιεί περιοδεία σε ευρωπαϊκές πρωτεύουσες, μεταξύ των οποίων και το Λονδίνο, όπου συναντήθηκε με τον σύμβουλο εθνικής ασφάλειας του Ηνωμένου Βασιλείου, Τζόναθαν Πάουελ. Οι δύο συζήτησαν το ενδεχόμενο οι ΗΠΑ να παράσχουν εγγυήσεις ασφαλείας στην Ουκρανία, με όρους παρόμοιους με αυτούς που χρησιμοποίησαν πρόσφατα όταν παρείχαν εγγυήσεις ασφαλείας στο Κατάρ μετά την επίθεση του Ισραήλ στη Ντόχα.

Ο Ράσμουσεν σημείωσε ότι «σιδερένιες» εγγυήσεις ασφαλείας θα διευκόλυναν τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι να «πουλήσει» μια ειρηνευτική συμφωνία στον ουκρανικό λαό, ακόμη κι αν αυτή περιελάμβανε απώλεια εδαφών. Τόνισε πως απαιτούνται ριζικές κινήσεις για να αλλάξει η νοοτροπία του Πούτιν. Πέρα από την ανάπτυξη μιας ευρωπαϊκής αεράμυνας και την αποστολή ευρωπαϊκών στρατευμάτων στην Ουκρανία, κάλεσε τη Δύση να προμηθεύσει το Κίεβο με πυραύλους μεγάλου βεληνεκούς ώστε να πλήττει περισσότερους στόχους εντός Ρωσίας.

Υποστήριξε ότι μπορεί να επανεξεταστεί το ενδεχόμενο παροχής αμερικανικών πυραύλων Tomahawk στην Ουκρανία -κάτι που ο Ντόναλντ Τραμπ δεν έχει εγκρίνει- αν η Γερμανία κάνει την αρχή και παραδώσει τους δικούς της πυραύλους Taurus.

Η Ευρώπη δεν έχει αντιληφθεί την απειλή της Ρωσίας, λέει ο πρώην επικεφαλής του ΝΑΤΟ

«Αυτό θα έστελνε ένα σαφές μήνυμα πέρα από τον Ατλαντικό και θα ασκούσε πίεση στον Λευκό Οίκο. Είναι προς το συμφέρον της Γερμανίας να πιέσει τον Πούτιν να προσέλθει σε ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις. Οι Taurus είναι το μέσο για να το πετύχει», είπε.

Η στάση του Τραμπ απέναντι στην Ουκρανία παραμένει ασαφής, μετά την απόφασή του να αποσύρει την πρόταση για αποστολή πυραύλων Tomahawk και να ανακοινώσει αντ’ αυτού μια δεύτερη συνάντηση με τον Πούτιν. Αργότερα, ωστόσο, ακύρωσε τη συνάντηση, λέγοντας ότι δεν πιστεύει πως ο Ρώσος πρόεδρος είναι ειλικρινής στις προθέσεις του για ειρήνη, και επέβαλε κυρώσεις στις μεγαλύτερες ρωσικές πετρελαϊκές εταιρείες, Rosneft και Lukoil.

Ο Ράσμουσεν προειδοποίησε ότι η Ευρώπη εξακολουθεί να μην έχει πλήρως αντιληφθεί την απειλή που θέτει η Ρωσία και κάλεσε σε αξιοποίηση των παγωμένων ρωσικών περιουσιακών στοιχείων υπέρ της Ουκρανίας.

«Πρέπει να αποδεσμεύσουμε τα παγωμένα 150 δισ. ευρώ ρωσικών κεφαλαίων που βρίσκονται στην Euroclear και να τα χρησιμοποιήσουμε ως βάση για δάνειο αγοράς όπλων και, ελπίζω, για την έναρξη της ανοικοδόμησης», είπε.

Πρόβλεψε ότι οι Ευρωπαίοι ηγέτες θα μπορέσουν να ξεπεράσουν τις αντιρρήσεις που διατυπώθηκαν στο τελευταίο συμβούλιο υπουργών της ΕΕ -κυρίως από το Βέλγιο. Το σχέδιο στηρίζεται στην υπόθεση ότι ούτε η Ουκρανία ούτε η ΕΕ θα χρειαστεί να αποπληρώσουν το δάνειο, καθώς αυτό θα καλυφθεί από τις πολεμικές αποζημιώσεις που ενδέχεται να επιβληθούν στη Ρωσία.

Το Βέλγιο, ωστόσο, υποστηρίζει ότι δεν υπάρχει καμία εγγύηση πως οι αποζημιώσεις αυτές θα καταβληθούν, και ενδέχεται να απαιτήσει από όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ να παράσχουν εγγυήσεις για την αποπληρωμή του δανείου.