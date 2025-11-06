Την πρόκριση για τους ημιτελικούς του Hellenic Championship, το οποίο διεξάγεται στο Telecom Center Athens, πήρε ο Νόβακ Τζόκοβιτς μετά τη νίκη του με 2-0 σετ επί του Νούνο Μπόρχες.

Ο Σέρβος τενίστας παίρνει μέρος στο τουρνουά με στόχο την κατάκτησή του και αυτό το κατάλαβε και ο Μπόρχες, ο οποίος ηττήθηκε χωρίς να καταφέρει να πάρει σετ.

Ο Πορτογάλος, είναι η αλήθεια, το πάλεψε πάρα πολύ στο πρώτο αλλά στο tie break ο «Νόλε» το πήρε με 7-6 και από εκεί και πέρα ο Τζόκοβιτς πήρε και το δεύτερο με 6-4 και έκανε το 2-0.

Έτσι, χωρίς να χάσει σετ μέχρι στιγμής, πήρε την πρόκριση για τους ημιτελικούς, όπου θα αντιμετωπίσει έναν εκ των Μάρκος Χιρόν ή Γιάνικ Χάνφμαν.

Τα σετ: 7-6, 6-4