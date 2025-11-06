Το αεροδρόμιο των Βρυξελλών διέκοψε προσωρινά τη λειτουργία του απόψε, μετά την εμφάνιση ενός μη επανδρωμένου αεροσκάφους στην περιοχή, σύμφωνα με δήλωση εκπροσώπου της υπηρεσίας ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας Skeyes.

Νωρίτερα σήμερα, το Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας του Βελγίου αποφάσισε να λάβει μια σειρά από έκτακτα μέτρα, μετά τις πολλαπλές εισβολές μη επανδρωμένων αεροσκαφών στον βελγικό εναέριο χώρο, πάνω από στρατιωτικές βάσεις αλλά και κοντά στα αεροδρόμια Βρυξελλών και Λιέγης που αναγκάστηκαν να αναστείλουν τη λειτουργία τους τη νύχτα της Τρίτης προς Τετάρτη.

DRONES ARE BACK IN BELGIUM. This time at airforce base Melsbroek. Also reports from drones around Brussels Airport and nuclear power plant Doel. The footage is from Melsbroek. Again a chaotic night for the Belgians #drones #uapX #Belgium pic.twitter.com/oOWdIU3yAB — CLINTRETROSPECTIVE⏰🔙 (@ClintCooreman) November 6, 2025

O υπουργός Άμυνας Τέο Φράνκεν ανέφερε, μεταξύ άλλων, ότι θα υποβάλει συγκεκριμένο σχέδιο για την αντιμετώπιση των drones, το οποίο εκτιμάται ότι θα κοστίσει περί τα 50 εκατομμύρια ευρώ. Σχολιάζοντας τις αλλεπάλληλες εισβολές drones στον βελγικό εναέριο χώρο, έκανε λόγο για συντονισμένη επιχείρηση από «επαγγελματίες» με στόχο να σπείρουν «πανικό» και να «αποσταθεροποιήσουν» το Βέλγιο.