Ο εναέριος χώρος του Βελγίου έκλεισε για αρκετές ώρες στη διάρκεια της χθεσινής νύχτας έπειτα από ενημέρωση των αρχών για παρουσία drones κοντά σε μεγάλα αεροδρόμια, ένας πολλαπλασιασμός αυτών των ύποπτων υπερπτήσεων που ανησυχεί τις αρχές.

Η Skeyes, η εταιρία που είναι επιφορτισμένη με τον έλεγχο της εναέριας κυκλοφορίας στο Βέλγιο, χρειάστηκε να διακόψει την αεροπορική κυκλοφορία πάνω από τη χώρα δύο φορές στη διάρκεια της χθεσινής νύχτας, γύρω στις 20:00 τοπική ώρα (21:00 ώρα Ελλάδας) και ξανά στις 22:00 (23:00 ώρα Ελλάδας), έπειτα από δύο ενημερώσεις για μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα κοντά στο αεροδρόμιο των Βρυξελλών Ζάβεντεμ και στο αεροδρόμιο της Λιέγης (ανατολικά).

Η κυκλοφορία επαναλήφθηκε σταδιακά στο τέλος της νύχτας, σύμφωνα με εκπρόσωπο της Skeyes με την οποία επικοινώνησε σήμερα το πρωί το Γαλλικό Πρακτορείο.

Όμως δεκάδες εμπορικές πτήσεις χρειάστηκε να ακυρωθούν προκειμένου να απορροφηθούν οι καθυστερήσεις και να αποφευχθούν τυχόν νέες εκτροπές προς γειτονικές χώρες.

Εκατοντάδες επιβάτες χρειάστηκε να περάσουν τη νύχτα στο Ζάβεντεμ, το μεγαλύτερο αεροδρόμιο του Βελγίου, καθώς δεν πραγματοποιούνταν απογειώσεις αεροσκαφών, δήλωσε εκπρόσωπος της εταιρίας εκμετάλλευσης Brussels Airport. «Η κατάσταση θα εξομαλυνθεί στη διάρκεια της ημέρας», πρόσθεσε η εκπρόσωπος.

Όπως και άλλες ευρωπαϊκές χώρες, η Δανία, η Γερμανία ή η Νορβηγία, το Βέλγιο αντιμετωπίζει πολλαπλασιασμό πτήσεων μη επανδρωμένων εναέριων οχημάτων πάνω από ευαίσθητους τόπους ή υποδομές.

Το περασμένο σαββατοκύριακο, υπερπτήσεις πραγματοποιήθηκαν τρεις φορές πάνω από τη στρατιωτική βάση στο Κλάινε-Μπρόγκελ (βορειοανατολικά), όπου φιλοξενούνται αμερικανικά πυρηνικά όπλα για λογαριασμό του ΝΑΤΟ, οδηγώντας στην έναρξη δύο ερευνών από τη βελγική ομοσπονδιακή εισαγγελία και την υπηρεσία πληροφοριών αντίστοιχα.

Ο υπουργός Άμυνας Τέι Φράνκεν αρνήθηκε να δείξει με το δάκτυλο ως υπεύθυνη τη Ρωσία, όμως μίλησε για συντονισμένη επιχείρηση που διενήργησαν «επαγγελματίες» προκειμένου να διασπείρουν τον «πανικό» και να «αποσταθεροποιήσουν» το Βέλγιο.

Σύγκληση συμβουλίου ασφαλείας

Ο υπουργός Εσωτερικών Μπερνάρ Κεντέν ζήτησε έκτακτη σύγκληση του συμβουλίου εθνικής ασφάλειας το οποίο θα συνέλθει πιθανότατα αύριο, Πέμπτη, προκειμένου να εξετάσει ποια απάντηση πρέπει να δοθεί σε αυτή την απειλή, δήλωσε σήμερα ο υπουργός.

Προκειμένου να ταυτοποιούνται τα μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα και να μπορούν οι αρχές να φθάσουν στους ιδιοκτήτες τους, «θα πρέπει ενδεχομένως όλα να είναι καταγεγραμμένα, κάτι που δεν συμβαίνει σήμερα, υπάρχουν κατά την άποψή μου πολλά drones που δεν είναι καταγεγραμμένα», συνέχισε ο Κεντέν στο δημόσιο γαλλόφωνο ραδιόφωνο RTBF.

«Για να καταρριφθεί ένα drone, πρέπει εξάλλου να είμαστε σίγουροι ότι δεν θα δημιουργηθούν περισσότερες ζημιές», εκτίμησε επίσης.

«Είναι ανησυχητικό για την εθνική ασφάλεια», δήλωσε από την πλευρά του εκπρόσωπος του αεροδρομίου της Λιέγης.

Το αεροδρόμιο αυτό που ειδικεύεται στα φορτία και όπου πραγματοποιούνται πολλές νυχτερινές πτήσεις μεταφοράς φορτίου αναγκάστηκε να διακόψει τη λειτουργία του για περίπου έξι ώρες, σύμφωνα με το ΑΠΕ. Η κυκλοφορία επαναλήφθηκε λίγο πριν από τις 02:00 τοπική ώρα σήμερα, σύμφωνα με τον εκπρόσωπο Κριστιάν Ντελκούρ.

Σύμφωνα με τα βελγικά ΜΜΕ, ύποπτα μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα πέταξαν εκ νέου χθες βράδυ πάνω από τις στρατιωτικές εγκαταστάσεις του Κλάινε-Μπρόγκελ, όπως και πάνω από την αεροπορική βάση Φλορέν (νότια) που στεγάζει καταδιωκτικά αεροσκάφη F-35 τα οποία απέκτησε πρόσφατα το Βέλγιο.