Το Κέντρο Ανωτέρων Σπουδών ΑΛΦΑ studies καινοτομεί στην Advanced επαγγελματική εξειδίκευση στην Αισθητική, ανακοινώνοντας άμεση έναρξη (7 Νοεμβρίου) σε Αθήνα, Πειραιά & Γλυφάδα για το πρωτοπόρο “Executive Diploma in Aesthetic & Paramedical Applications”, παρέχοντας σπουδές ανώτατου επιπέδου με διεθνή πιστοποίηση.
Το εν λόγω Executive Diploma εντάσσεται στα –μοναδικά στην Ελλάδα- προγράμματα APS (Advanced Professional Studies) που δημιούργησε το ΑΛΦΑ studies και στοχεύουν στο Reskilling (επανεκπαίδευση) & στο Upskilling (αναβάθμιση δεξιοτήτων) που είναι απαραίτητα για κάθε εργαζόμενο & επαγγελματία στη σύγχρονη αγορά εργασίας!
Θεωρητική Κατάρτιση
- Δερματολογία & Δερματικές Παθήσεις
- Ιατρικές Αισθητικές Εφαρμογές
- Εφαρμοσμένη Κοσμητολογία
- Βασικές Επιστημονικές Αρχές
- Ασφάλεια & Νομικό Πλαίσιο
Σύγχρονες Τεχνολογίες @ Εξειδικευμένες Εφαρμογές
- HIFU
- RF Microneedling
- Laser Αποτρίχωσης
- Laser Fractional
- Vacum RF
- E.M.S / H.I.E.M.T
- Cavitation
- Μικρορεύματα /Endermologie (LPG)
- Pressotherapy
- Oxygen Therapy
- LED Phototherapy
- Plasma Pen
- Cryo Facial
- Μεσοθεραπεία
- Χημικά peelings & Green Peels
- Δερμοαπόξεση
- Hydrafacial
- PRX T33
- Cryolipolysis
PLUS: Ελάχιστα επεμβατικές θεραπείες με ιατρική εποπτεία όπως: Botox, Fillers, Lipolysis κ.ά
Απευθύνεται σε :
- Σπουδαστές/αποφοίτους Αισθητικής, Ποδολογίας, Ιατρικών Εργαστηρίων, Νοσηλευτικής και λοιπών επαγγελμάτων Υγείας & Ομορφιάς
- Επαγγελματίες των κλάδων Υγείας & Ομορφιάς που επιθυμούν να αναβαθμίσουν τις δεξιότητές του & να διευρύνουν τις επαγγελματικές τους προοπτικές
Πρακτική άσκηση & επαγγελματική αποκατάσταση:
- Dr. Anastasios Tsekouras (a-z aesthetics)
- Aristocrat Plastic Surgery & Beauty Clinic
- Pantimeless
- 4FILL
- DIESSE
- DESAMED
- DR PRINOU
Διάρκεια προγράμματος: 1 ακαδημαϊκό έτος
Διεξαγωγή: Διά ζώσης & online (blended learning)
Καθηγητές: Dr. Aναστάσιος Τσεκούρας και Dr. Μάνος Δημονίτσας (πλαστικοί χειρουργοί), Βασιλική Βλαστού και Ευγενία Λαμπρινού (αισθητικοί), Δημήτρης Φαφούτης (VPO Manager Pantimeless)
Για περισσότερες πληροφορίες & εγγραφές στο πρόγραμμα:
- ΑΛΦΑ studies Αθήνας: Πατησίων 31, 210 5279500
- ΑΛΦΑ studies Πειραιά: Φίλωνος 39, 210 41 20313 -Γούναρη 14 & Τσαμαδού (νέο κτίριο)
- ΑΛΦΑ studies Γλυφάδας: Λ. Βουλιαγμένης 57, 210 9640117
- ΑΛΦΑ studies Θεσσαλονίκης: Βαλαωρίτου 9, 2310 552406