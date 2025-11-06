Αιφνιδιαστικό περιστατικό σημειώθηκε στο Οβάλ Γραφείο το βράδυ της Πέμπτης (6/11/25) κατά τη διάρκεια επίσημης ενημέρωσης για το Ozempic.

Η συνέντευξη τύπου διεκόπη όταν ένας άνδρας που βρισκόταν στον χώρο κατέρρευσε, σε απόσταση λίγων μέτρων από τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ. Στο σημείο επικράτησε στιγμιαία σύγχυση, ενώ ο Δρ. Μεχμέτ Οζ έσπευσε αμέσως να του παράσχει βοήθεια.

Παρόντες συνεργάτες και μέλη της ασφάλειας κινητοποιήθηκαν ταχύτατα, με τη ροή της ενημέρωσης να σταματά προσωρινά μέχρι να σταθεροποιηθεί η κατάσταση του άνδρα.

BREAKING: A man just collapsed during President Trump’s Oval Office announcement. Praying for him. 🙏 pic.twitter.com/Zx0tyHiXcA — Breaking911 (@Breaking911) November 6, 2025

«Είσαι καλά; Γκόρντον, είσαι καλά;» ρώτησε ο διευθύνων σύμβουλος της Eli Lilly, Ντέιβιντ Ρικς, καθώς ο άνδρας άρχισε να καταρρέει.