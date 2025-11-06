Ο Πεϊτζμάν Τζαμσίντι, πρώην ποδοσφαιριστής και τα τελευταία δέκα χρόνια γνωστός ηθοποιός του κινηματογράφου και της τηλεόρασης, υπήρξε για καιρό μία από τις πιο αγαπητές δημόσιες φιγούρες στο Ιράν. Κατηγορήθηκε για βιασμό, συνελήφθη και στη συνέχεια αφέθηκε ελεύθερος, προτού εγκαταλείψει τη χώρα και ταξιδέψει πρώτα στην Τουρκία και κατόπιν στον Καναδά, την Παρασκευή 31 Οκτωβρίου.

Εδώ και δέκα ημέρες, η υπόθεση αποτελεί το πιο πολυσυζητημένο θέμα στο Ιράν, πυροδοτώντας έντονες συζητήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και στην καθημερινότητα των πολιτών. Έχει διχάσει βαθιά την ιρανική κοινωνία.

Σύντομα έγινε γνωστό πως ο ηθοποιός που είχε συλληφθεί στις 21 Οκτωβρίου με κατηγορίες για απαγωγή και βιασμό ήταν πράγματι ο Τζαμσίντι. Στις 25 Οκτωβρίου, αφέθηκε ελεύθερος με εγγύηση 200 δισεκατομμυρίων τομάν (περίπου 1,6 εκατ. ευρώ), ένα εξωφρενικά υψηλό ποσό για τα σημερινά δεδομένα της ιρανικής οικονομίας, όπως αναφέρει η Le Monde.

A young Iranian actress has come forward as the complainant in a MeToo sexual assault case allegedly involving one of the country's most successful film stars, Pejman Jamshidihttps://t.co/PenvcFMq8B — dpa news agency (@dpa_intl) November 6, 2025

Οι υπερασπιστές του αμφισβητούσαν την εγκυρότητα των κατηγοριών, ενώ μια μικρότερη ομάδα ζητούσε δικαιοσύνη για το θύμα, επισημαίνοντας ότι οι γυναίκες στο Ιράν που τολμούν να καταγγείλουν σεξουαλική βία συχνά στιγματίζονται. Τότε ήρθε μια δημοσίευση που ανέτρεψε τη συζήτηση: η εφημερίδα Ham-Mihan δημοσίευσε στην πρώτη της σελίδα ανώνυμες μαρτυρίες από το φερόμενο ως θύμα -μια 21χρονη γυναίκα-, τη μητέρα της και τον δικηγόρο τους.

Σύμφωνα με την κατάθεση της νεαρής, ο βιασμός συνέβη πριν από έξι μήνες. Η ίδια, που ονειρευόταν να γίνει ηθοποιός, υποστήριξε ότι ο Τζαμσίντι της υποσχέθηκε έναν ρόλο σε ταινία και την κάλεσε στο σπίτι του, όπου τη βίασε. Σε κατάσταση σοκ, η κοπέλα έφυγε τρέχοντας και μεταφέρθηκε από γείτονες σε ιατροδικαστή. Η εφημερίδα ανέφερε ότι δύο ιατροδικαστικές εκθέσεις επιβεβαίωσαν τον βιασμό.

Η μητέρα περιέγραψε το μαρτύριο που έζησαν μέσα στον δαιδαλώδη ιρανικό δικαστικό μηχανισμό, μέχρι να εκδοθεί τελικά ένταλμα σύλληψης για τον διάσημο ηθοποιό. Κατήγγειλε, επίσης, ότι ο Τζαμσίντι και οι συνεργάτες του πρόσφεραν 50 δισεκατομμύρια τομάν (περίπου 400.000 ευρώ) για να αποσύρουν τη μήνυση -πρόταση που αρνήθηκαν. «Ήθελα τουλάχιστον να περάσει δέκα μέρες στη φυλακή», είπε η κοπέλα στην Ham-Mihan.

Η δημοσίευση της μαρτυρίας -και μάλιστα σε μια μεγάλη ιρανική εφημερίδα- θεωρείται πρωτοφανής. Αντικατοπτρίζει μια κοινωνική μετατόπιση: ένα μέρος του ιρανικού πληθυσμού αρχίζει, παρά τη λογοκρισία και την καταστολή, να δίνει φωνή στα θύματα.

Η επίδραση του άρθρου ήταν ακόμη μεγαλύτερη επειδή το έγραψε η Ελάχε Μοχαμαντί, μία από τις δύο δημοσιογράφους που είχαν καλύψει τον θάνατο της Μαχσά Αμινί τον Σεπτέμβριο του 2022 -της νεαρής γυναίκας που πέθανε υπό κράτηση της αστυνομίας «ηθών» για τον «ανάρμοστο» τρόπο που φορούσε τη μαντίλα της. Ο θάνατός της πυροδότησε ένα άνευ προηγουμένου κίνημα διαμαρτυρίας με σύνθημα «Γυναίκα, Ζωή, Ελευθερία».