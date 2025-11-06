Ο ΠΑΟΚ υποδέχεται τη Γιούνγκ Μπόις για την 4η αγωνιστική της League Phase του Europa League και το σκορ είναι 3-0 μετά τα γκολ των Μπιάνκο (54′), Γιακουμάκη (67′), Κωνσταντέλια (72′) και Μπάμπα (76′).

Ο «δικέφαλος του βορρά» θέλει να δώσει συνέχεια στη μεγάλη εκτός έδρας νίκη επί της Λιλ και από το 5ο λεπτό απέκτησε αριθμητικό πλεονέκτημα καθώς αποβλήθηκε ο Γκίγκοβιτς για τους Ελβετούς μετά το φάουλ που έκανε στον Γιακουμάκη.

Το πρώτο ημίχρονο ολοκληρώθηκε χωρίς γκολ, στο δεύτερο όμως και συγκεκριμένα στο 54′ ο Μπιάνκο με προβολή μετά το γύρισμα του Μπάμπα από αριστερά έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα για το 1-0.

Τα πράγματα, από εκείνο το σημείο κι έπειτα, απλοποιήθηκαν για τον ΠΑΟΚ, ο οποίος στο 67′ έβαλε βάσεις νίκης καθώς ο Οζντόεφ έκανε το γύρισμα για τον Γιακουμάκη που έγραψε το 2-0 από κοντά.

Οι «ασπρόμαυροι», πάντως, δεν έμειναν εκεί και στο 72′ έκαναν και το 3-0 με τον Κωνσταντέλια, ο οποίος πήρε τη μπάλα μετά τη συνεργασία των Ζίβκοβιτς – Γιακουμάκη και την έστειλε στα δίχτυα με ωραίο σουτ εντός περιοχής.

Το παιχνίδι είχε μετατραπεί, πλέον, σε… πάρτι του ΠΑΟΚ, ο οποίος στο 76′ σκόραρε ξανά, αυτή τη φορά με κοντινό πλασέ του Μπάμπα μετά το γύρισμα του Κένι (4-0).