Αιματηρό περιστατικό σημειώθηκε βράδυ της Πέμπτης στο Φράγμα Αλιάκμονα στην Ημαθία, όταν ένας άνδρας επιχείρησε να ληστέψει ένα ζευγάρι που βρισκόταν μέσα στο αυτοκίνητό του.

Σύμφωνα με το newsima.gr, λίγο μετά τις 9:00, ο δράστης, με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου του και όπλο στο χέρι, απαίτησε από το ζευγάρι χρήματα και τιμαλφή. Ο άνδρας που ήταν μαζί με τη σύντροφό του αντέδρασε άμεσα, προσπαθώντας να αφοπλίσει τον επίδοξο ληστή. Κατά τη διάρκεια της πάλης, το όπλο εκπυρσοκρότησε τραυματίζοντας τον δράστη, ο οποίος υποβάλλεται σε χειρουργική επέμβαση στο νοσοκομείο της Βέροιας. Η γυναίκα, σοκαρισμένη, ειδοποίησε αμέσως την αστυνομία, ενώ επικράτησε αναστάτωση στο σημείο.

Λίγα λεπτά αργότερα έφτασαν περιπολικά της ΕΛ.ΑΣ. και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Οι αστυνομικοί περισυνέλεξαν το όπλο και άλλα στοιχεία από τον χώρο του συμβάντος, ενώ οι δύο νεαροί κατέθεσαν για τα γεγονότα.

Η αστυνομία διερευνά την υπόθεση, εξετάζοντας πιθανή σύνδεση του τραυματία με άλλες παρόμοιες επιθέσεις στην περιοχή. Παράλληλα, έχει διαταχθεί βαλλιστική εξέταση του όπλου και αναμένονται τα αποτελέσματα, που αναμένεται να ρίξουν φως στις συνθήκες κάτω από τις οποίες τραυματίστηκε ο δράστης.