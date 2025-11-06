Μία ισχυρή κακοκαιρία έπληξε με σφοδρότητα την Κρήτη, προκαλώντας εκτεταμένα πλημμυρικά φαινόμενα και σοβαρά προβλήματα στις μετακινήσεις, ιδιαίτερα στα αστικά κέντρα του Ηρακλείου και των Χανίων. Η ραγδαία νεροποντή μετέτρεψε βασικές οδικές αρτηρίες σε αφρισμένους χειμάρρους, θέτοντας σε κίνδυνο την ασφάλεια των οδηγών.

Στο Ηράκλειο, η κατάσταση ήταν δραματική στον οδικό άξονα προς τις Βούτες, όπου σύμφωνα με μαρτυρίες το οδόστρωμα παραδόθηκε στη μανία των ορμητικών νερών.

Η σφοδρότητα της κακοκαιρίας είχε ως αποτέλεσμα οι δημότες της περιοχής Μαλεβιζίου να παραμείνουν εγκλωβισμένοι στις οικίες τους, χωρίς τη δυνατότητα να βγουν, όπως φαίνεται στα πλάνα που εξασφάλισε το Cretalive

Τα ρεύματα που κατέβαιναν με ταχύτητα από τα υψώματα προκάλεσαν ανάγκη για άμεση μείωση ταχύτητας ή ακόμη και ακινητοποίηση των οχημάτων, λόγω του αυξημένου κινδύνου υδρολίσθησης και ατυχήματος. Παρόμοια εικόνα επικράτησε και σε συνοικίες όπως το Παλαιόκαστρο, ο Γιόφυρος, η Φοινικιά και οι Μαλάδες.

Το ίδιο εφιαλτικό σκηνικό κυριάρχησε και στον Νομό Χανίων, όπου τα συστήματα αποστράγγισης αδυνατούσαν να ανταπεξέλθουν στον όγκο του νερού. Σημεία με μεγάλη συγκέντρωση υδάτων καταγράφηκαν στην οδό Αποκορώνου, στην Ελευθερίου Βενιζέλου, στο Καλαμάκι και στη Νέα Χώρα.

Πρωτοφανής νεροποντή έπληξε τα Χανιά το μεσημέρι της Πέμπτης, μετατρέποντας αρκετούς δρόμους σε ορμητικούς χειμάρρους, όπως καταγράφεται στο βίντεο του zarpanews

Στην οδό Κονδυλάκη στην Παλιά Πόλη σημειώθηκαν εισροές υδάτων που πλημμύρισαν επαγγελματικούς χώρους και ξενοδοχειακές μονάδες. Παράλληλα, καταγράφηκαν μικρές κατολισθήσεις σε ορεινές διαδρομές, όπως στα Περιβόλια, λόγω της υπερβολικής υγρασίας στο έδαφος.