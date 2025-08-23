Την προσοχή της δικαιοσύνης προκάλεσαν τα συνεχή δημοσιεύματα που αποκάλυψαν το σοβαρό πρόβλημα με τα λύματα και τη λειτουργία του βιολογικού καθαρισμού στην Πάτμο.

Συγκεκριμένα Ιδιαίτερα σοβαρό παραμένει το πρόβλημα ρύπανσης στην Πάτμο, καθώς το σύστημα βιολογικού καθαρισμού δε λειτουργεί στο νησί, με αποτέλεσμα κάτοικοι και τουρίστες να έρχονται αντιμέτωποι με έντονη δυσοσμία αλλά και έναν μεγάλο κίνδυνο για την υγεία τους.

Σύμφωνα με πρόσφατο δημοσίευμα της τοπικής σελίδας «Πατμιακά Χρονικά», τα λύματα καταλήγουν «ζωντανά» στη θάλασσα, καταλήγοντας ακόμα και στις βρύσες των σπιτιών, ενώ η δυσωδία «κυριαρχεί απ’ άκρου εις άκρον στο νησί».

Μέχρι στιγμής, δεν υπάρχει κάποια επίσημη ενημέρωση από την πολιτεία ή από την εταιρεία που έχει αναλάβει τη λειτουργεία του βιολογικού καθαρισμού.

«Φυσικά μετά την παρέμβαση του Λιμεναρχείου και την επικείμενη άφιξη εκπροσώπου της Αποκεντρωμένης γίνονται κάποιες σπασμωδικές κινήσεις με πιθανό αντικειμενικό στόχο την ελαχιστοποίηση των ευθυνών αλλά και του προβλήματος, και ως εκ τούτου ζητήθηκε από επαγγελματία δύτη να αποφράξει τον αγωγό που όμως δεν λύνει το πρόβλημα αν δεν αποκατασταθούν οι βλάβες στη λειτουργία του εργοστασίου. Και το ερώτημα παραμένει : Πότε επιτέλους θα αποκατασταθούν οι βλάβες;;», γράφει η εφημερίδα.

Καταγγελίες των κατοίκων ότι βυτιοφόρα αδειάζουν βοθρολύματα στις χαλασμένες δεξαμενές

Το ρεπορτάζ αναφέρει ότι αυτόπτες μάρτυρες έχουν δει βυτιοφόρα με βοθρολύματα να εισέρχονται το βράδυ στο χώρο του βιολογικού και να αδειάζουν το περιεχόμενο στις χαλασμένες δεξαμενές, όπου και παραμένει όλη τη νύχτα. Έτσι, η οσμή διαχέεται και έχει κυριαρχήσει σε ολόκληρο το νησί.

Επιπλέον, κάτοικοι του νησιού είδαν να ανοίγονται οι κρουνοί και τα λύματα ζωντανά να καταλήγουν στη θάλασσα, «αφού στις δεξαμενές εισέρχονται τα νέα λύματα δικτύου αποχέτευσης αλλά και των βυτιοφόρων των βοθρολυμάτων».

«Είμαστε περίεργοι να διαπιστώσουμε τα αποτελέσματα του ελέγχου της Αποκεντρωμένης, αν θα αναφέρονται στις πραγματικές διαστάσεις του προβλήματος ή θα ρίξουν την υπόθεση στα μαλακά, όπως ο προ τριετίας έλεγχος, ο οποίος ακόμη μέχρι σήμερα δεν έχει βγάλει το πόρισμα του. Εκτός και αν έχει βγει και δεν έχει δοθεί για ειδικούς λόγους στη δημοσιότητα», κατέληξε το ρεπορτάζ.

Ο δήμαρχος Πάτμου, Νικήτας Τσαμπαλάκης, ωστόσο, υποστηρίζει ότι πρόκειται για ψευδείς αναφορές σχετικά με το ότι «τα λύματα φτάνουν στις βρύσες των σπιτιών» και προαναγγέλλει μηνύσεις.

Μετά τη δημοσιοποίηση του ζητήματος, η διοίκηση της ΕΥΔΑΠ κινητοποιήθηκε και αποφάσισε να στείλει στο νησί ειδική ομάδα για την άμεση επαναλειτουργία της μονάδας βιολογικού καθαρισμού λυμάτων, η οποία αντιμετωπίζει χρόνιες δυσλειτουργίες.

Συγκεκριμένα, στην Πάτμο θα φτάσουν πέντε οχήματα και ομάδα οκτώ εξειδικευμένων υπαλλήλων. Ο εξοπλισμός περιλαμβάνει δύο τριαξονικά βυτιοφόρα, van με μηχανήματα για κλειστούς χώρους, καθώς και φορτηγό με γερανό και σωλήνες αναρρόφησης, αλλά και 4×4 όχημα με trailer και αντλίες απορρόφησης λυμάτων.

Το χρόνιο ζήτημα με τον βιολογικό καθαρισμό στην Πάτμο

Ο βιολογικός καθαρισμός λυμάτων παραμένει εδώ και χρόνια ανεπίλυτο πρόβλημα για την Πάτμο, με αποτέλεσμα τα λύματα να καταλήγουν ανεπεξέργαστα στη θάλασσα, προκαλώντας μόλυνση, δυσοσμία και κινδύνους για τη δημόσια υγεία.

Σύμφωνα με τα Πατμιακά Χρονικά, ενώ αναμενόταν στο νησί ο απεσταλμένος της Αποκεντρωμένης Διοίκησης για να ελέγξει τις εγκαταστάσεις, μια νέα πληροφορία για τη λειτουργία του βιολογικού εργοστασίου ενίσχυσε τα ερωτήματα.

Όπως αναφέρεται, πέρα από τα προβλήματα στον αγωγό, φαίνεται πως δεν λειτουργεί σωστά ούτε το ίδιο το εργοστάσιο επεξεργασίας. Στο παρελθόν, όταν ο βιολογικός δούλευε κανονικά με χρήση χημικών, κατά την επεξεργασία παραγόταν χαρακτηριστική σαπουνάδα και τα απόβλητα κατέληγαν καθαρισμένα στη θάλασσα. Το τελευταίο διάστημα, όμως, ο αφρός έχει εξαφανιστεί και τα λύματα ρίχνονται στο θαλάσσιο περιβάλλον «ζωντανά».

Αυτό σημαίνει ότι το φράξιμο του υποθαλάσσιου αγωγού δεν είναι το μοναδικό πρόβλημα. Το κρίσιμο ζήτημα, σύμφωνα με το τοπικό μέσο, είναι ότι το εργοστάσιο παραμένει εκτός λειτουργίας λόγω μηχανικών βλαβών.

Τα ερωτήματα που μένουν ανοιχτά

Τα Πατμιακά Χρονικά θέτουν καίρια ερωτήματα: