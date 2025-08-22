Προβλήματα προκαλεί η αναστολή λειτουργίας του Βιολογικού Καθαρισμού στην Πάτμο, σύμφωνα με πληροφορίες, καθώς τα λύματα πηγαίνουν κατευθείαν στη θάλασσα.

Σύμφωνα με πληροφορίες της εφημερίδας Πατμιακά Χρονικά, το εργοστάσιο επεξεργασίας λυμάτων παραμένει εκτός λειτουργίας εδώ και μήνες, λόγω σοβαρών μηχανικών βλαβών.

Η εικόνα που καταγράφεται είναι δραματική: τα λύματα φέρονται να καταλήγουν χωρίς καμία επεξεργασία στη θάλασσα, προκαλώντας εκτεταμένη ρύπανση, έντονη δυσοσμία και κίνδυνο για τη δημόσια υγεία.

Την ίδια ώρα, αναφέρεται ότι βυτιοφόρα με βοθρολύματα αδειάζουν τις δεξαμενές του Βιολογικού κατά τη διάρκεια της νύχτας, οι οποίες όμως δεν λειτουργούν. Το αποτέλεσμα είναι να παραμένουν τα λύματα στάσιμα, να απελευθερώνεται έντονη οσμή και την επομένη να διοχετεύονται κατευθείαν στη θάλασσα.

Ενώ η παρέμβαση του Λιμεναρχείου και η επικείμενη άφιξη απεσταλμένου της Αποκεντρωμένης φαίνεται να κινητοποιούν κάποιες κινήσεις –μεταξύ άλλων και απόπειρα απόφραξης του αγωγού από δύτη–, το βασικό πρόβλημα παραμένει: οι μηχανικές βλάβες του εργοστασίου δεν έχουν αποκατασταθεί, σύμφωνα με την εφημερίδα.

