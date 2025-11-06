Ο Ελληνοαμερικανός μεγιστάνας των σούπερ μάρκετ της Νέας Υόρκης, John Catsimatidis, εξέφρασε την αγανάκτησή του μετά τη νίκη του Δημοκρατικού σοσιαλιστή Zohran Mamdani, που έχει προτείνει να δημιουργηθούν κρατικά παντοπωλεία, στις δημοτικές εκλογές της πόλης.

«Δεν με νοιάζουν καθόλου τα παντοπωλεία!» ξέσπασε ο Catsimatidis κατά τη διάρκεια μιας σύντομης τηλεφωνικής συνέντευξης με τη New York Post την Τετάρτη, εκφράζοντας την απογοήτευση και τον εκνευρισμό του για τα σχέδια του Mamdani για την πόλη.

Ο ιδρυτής του ομίλου Red Apple Group — που δραστηριοποιείται στα μέσα ενημέρωσης, τα ακίνητα, τα ορυκτά καύσιμα και διαθέτει τις αλυσίδες Gristedes και D’Agostino’s — εξέφρασε, ακόμα, την ανησυχία του για τη συνεχή υποβάθμιση της ποιότητας ζωής στη Νέα Υόρκη.

«Η Νέα Υόρκη δεν αντέχει να χάσει κι άλλους κατοίκους», δήλωσε ο Catsimatidis.

Ο Ελληνοαμερικανός είπε ακόμα πως αυτό που τον ανησυχεί περισσότερο είναι η πιθανότητα ο Mamdani να μειώσει τη δύναμη της αστυνομίας, καθώς και τα πρόσωπα που θα επιλέξει ο νεοεκλεγείς δήμαρχος για τις δικαστικές θέσεις.

Ο Mamdani είχε προκαλέσει αντιδράσεις το 2020 όταν ζήτησε να περικοπεί σημαντικά η χρηματοδότηση της αστυνομίας, όμως έκτοτε φαίνεται να έχει αλλάξει στάση σύμφωνα με την Post, δεσμευόμενος πως δεν θα μειώσει τον αριθμό ή τον προϋπολογισμό του NYPD.

Ο Catsimatidis κάλεσε την κυβερνήτρια Kathy Hochul να ασκήσει πιο αυστηρή εποπτεία στη διοίκηση της πόλης.

«Το βάρος πέφτει τώρα στο γραφείο της κυβερνήτριας και πρέπει να κρατήσει τον έλεγχο της κατάστασης», δήλωσε.

Ο μεγιστάνας σχολίασε επίσης το ενδεχόμενο ο πρόεδρος Τραμπ να μειώσει την ομοσπονδιακή χρηματοδότηση προς τη γενέτειρά του.

«Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών θα διασφαλίσει ότι τα ομοσπονδιακά κονδύλια που λαμβάνει η Νέα Υόρκη αξιοποιούνται όπως πρέπει», είπε.