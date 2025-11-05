Η συντηρητική εφημερίδα New York Post, που ανήκει στον κολοσσό των μέσων ενημέρωσης Ρούπερτ Μέρντοκ, κυκλοφόρησε ένα πρωτοσέλιδο με έντονο πολιτικό χρωματισμό, σχολιάζοντας την εκλογή του Δημοκρατικού Ζόραν Μαμντάνι στις δημοτικές εκλογές της Νέας Υόρκης.

Το εξώφυλλο έφερε τον τίτλο «On your Marx, get set, Zo! Socialist Mamdani wins race for mayor» – ένα λογοπαίγνιο πάνω στην αγγλική φράση «On your marks, get set, go!», που μεταφράζεται σε: «Στις θέσεις σας, έτοιμοι, πάμε» και όπου το «marks» αντικαταστάθηκε από το Marx σε μια σαφή αναφορά στον Καρλ Μαρξ, τον θεμελιωτή του κομμουνισμού.

Μετονομάζοντας το διάσημο παρατσούκλι της πόλης «The Big Apple» σε «The Red Apple», η Post υπαινίσσεται ότι με τη νίκη του Μαντάνι η πόλη «βάφτηκε κόκκινη» – όχι όμως με τη συνήθη, ρεπουμπλικανική έννοια του όρου στις ΗΠΑ. Εδώ, το «κόκκινο» συμβολίζει τον κομμουνισμό ή τον σοσιαλισμό, κάτι που τονίζεται και από το φόντο όπου ο Μαντάνι φαίνεται να κρατάει ένα σφυροδρέπανο.

Σε ηλικία μόλις 34 ετών, ο Ζόραν Μαντάνι κατάφερε να νικήσει τον πρώην κυβερνήτη, Άντριου Κουόμο, στις δημοτικές εκλογές της πόλης – οι οποίες μάλιστα σημείωσαν τη μεγαλύτερη συμμετοχή ψηφοφόρων των τελευταίων δεκαετιών.

Η New York Post άσκησε σφοδρή κριτική στον Μαμντάνι κατά τη διάρκεια της προεκλογικής του εκστρατείας, εστιάζοντας επανειλημμένα στη «ριζοσπαστική» ή «σοσιαλιστική» πολιτική του πλατφόρμα, στην ιδιότητά του ως μετανάστη και μουσουλμάνου, αλλά και στις διαμάχες που ξέσπασαν αναφορικά με τη χρηματοδότηση και την επικοινωνιακή στρατηγική της καμπάνιας του.

Ο Ρούπερτ Μέρντοκ αγόρασε τη New York Post το 1976 και έκτοτε έχει διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση της σύγχρονης ταυτότητάς της ως μια ταμπλόιντ εφημερίδα γνωστή για τη συντηρητική της γραμμή και τον έντονο πολιτικό της σχολιασμό.