Ο Ζόραν Μαμντάνι, ο οποίος περιέγραψε τον εαυτό του ως «τον χειρότερο εφιάλτη του Τραμπ», εξελέγη νέος δήμαρχος της Νέας Υόρκης. Σε δήλωσή του, την ώρα που γιόρταζε τη νίκη του, τόνισε ότι η ιστορική εκλογή του έδειξε πώς οι Δημοκρατικοί μπορούν να νικήσουν τον πρόεδρο των ΗΠΑ.

Το αμερικανικό δίκτυο NBC News προέβλεψε ότι κέρδισε με 60,2% των καταμετρημένων ψήφων, και ο πιο βασικός του αντίπαλος – ο πρώην κυβερνήτης της πολιτείας Άντριου Κουόμο – παραδέχτηκε την ήττα του λίγο αργότερα.

Ο Μαμντάνι, ο οποίος θα είναι ο πρώτος μουσουλμάνος, ο πρώτος Νοτιοασιάτης και ο νεότερος άνθρωπος σε έναν αιώνα που εκλέγεται δήμαρχος της διάσημης πόλης σε ηλικία μόλις 34 ετών, χρησιμοποίησε την ομιλία του για τη νίκη μπροστά στους ενθουσιώδεις υποστηρικτές του στο Μπρούκλιν για να πετάξει τα βέλη του στον Κουόμο και να ρίξει το γάντι στον Τραμπ.

«Εύχομαι στον Άντριου Κουόμο μόνο το καλύτερο στην προσωπική του ζωή», είπε για τον άνδρα που νίκησε στον αγώνα για την υποψηφιότητα των Δημοκρατικών, «αλλά ας είναι απόψε η τελευταία φορά που προφέρω το όνομά του, καθώς γυρίζουμε σελίδα σε μια πολιτική που εγκαταλείπει τους πολλούς και εξυπηρετεί μόνο τους λίγους».

Στρέφοντας τα πυρά του στον Τραμπ, ο οποίος είχε υποστηρίξει τον Κουόμο και απείλησε να στερήσει την ομοσπονδιακή χρηματοδότηση από τη Νέα Υόρκη αν κέρδιζε ο «αριστερός» Μαμντάνι, είπε: «Αν κάποιος μπορεί να δείξει σε μια χώρα που προδόθηκε από τον Ντόναλντ Τραμπ πώς να τον νικήσει, είναι αυτή η πόλη που τον ανέδειξε.

Δεν είναι μόνο ο τρόπος για να σταματήσουμε τον Τραμπ. Είναι ο τρόπος για να σταματήσουμε τον επόμενο. Οπότε, Ντόναλντ Τραμπ, αφού ξέρω ότι παρακολουθείς, έχω τέσσερις λέξεις για σένα: “Αύξησε την ένταση”».

Μέσω Truth Social, ο πρόεδρος των ΗΠΑ απάντησε: «… ΚΑΙ ΚΑΠΩΣ ΕΤΣΙ ΞΕΚΙΝΑΕΙ!»

«Το αδύνατο έγινε δυνατό»

Σύμφωνα με την Εκλογική Επιτροπή της Νέας Υόρκης, περισσότερα από δύο εκατομμύρια άτομα ψήφισαν στις φετινές εκλογές. Το 2021, η συμμετοχή ήταν λίγο κάτω από 1,15 εκατομμύρια.

Ο Μαμντάνι έθεσε υποψηφιότητα με ένα προοδευτικό πρόγραμμα και φιλόδοξες πολιτικές που, σύμφωνα με τους επικριτές του, δεν θα είναι οικονομικά εφικτές, όπως κρατικά παντοπωλεία, «γρήγορα και δωρεάν» λεωφορεία και πάγωμα των ενοικίων σε ορισμένες κατοικίες.

Έχει δεσμευτεί να αυξήσει τους φόρους στους πλούσιους για να χρηματοδοτήσει τα σχέδιά του.

«Κερδίσαμε επειδή οι Νεοϋορκέζοι επέτρεψαν στον εαυτό τους να ελπίζουν ότι το αδύνατο μπορεί να γίνει δυνατό», δήλωσε.

Ο Μαμντάνι θα ορκιστεί την Πρωτοχρονιά.

Η προβλεπόμενη νίκη έρχεται μετά από έναν από τους πιο εντυπωσιακούς εκλογικούς αγώνες των τελευταίων ετών και φαίνεται ότι θα έχει βαθιά επίδραση στην εθνική πολιτική των ΗΠΑ.

Πώς φτάσαμε εδώ;

Αφού ο νυν δήμαρχος των Δημοκρατικών, Έρικ Άνταμς, ανακοίνωσε ότι θα κατέβαινε ως ανεξάρτητος υποψήφιος μετά από ένα σκάνδαλο διαφθοράς, ο Κουόμο αναδείχθηκε ως ο επικρατέστερος υποψήφιος για την υποψηφιότητα του κόμματος, αναφέρει το Sky News.

Επιδίωκε να ξαναχτίσει την καριέρα του μετά την παραίτησή του από το αξίωμα του κυβερνήτη της πολιτείας της Νέας Υόρκης το 2021, εν μέσω κατηγοριών για σεξουαλική παρενόχληση.

Ωστόσο, σε μια μεγάλη ανατροπή, ο σχετικά άγνωστος Μαμντάνι πήρε την υποψηφιότητα αντί για εκείνον και έγινε το φαβορί για τη θέση του δημάρχου. Ο Κουόμο αποφάσισε τότε να κατέβει ως ανεξάρτητος υποψήφιος.

Την παραμονή των εκλογών, ο Τραμπ δήλωσε ότι ο Μαμντάνι, ο οποίος είναι γνωστός για τις αριστερές πολιτικές του και την εκστρατεία του για θέματα όπως η προσιτή στέγαση, θα φέρει «καταστροφή» στην πόλη.

Ενθάρρυνε τους υποστηρικτές του Κέρτις Σλίβα, του υποψηφίου των Ρεπουμπλικάνων που βρισκόταν πίσω στις δημοσκοπήσεις, να μεταφέρουν τις ψήφους τους στον Κουόμο.

Η χθεσινή ιστορική νίκη του Μαμντάνι ανακοινώθηκε εν μέσω μιας σειράς νικών των Δημοκρατικών σε ολόκληρη τη χώρα, με τη βουλευτή Αμπιγκέιλ Σπάνμπεργκερ να γίνεται η πρώτη γυναίκα κυβερνήτης της Βιρτζίνια, τη Μίκι Σέριλ να υπερισχύει του υποστηριζόμενου από τον Τραμπ αντιπάλου της για τη θέση του κυβερνήτη στο Νιου Τζέρσεϊ, αλλά και την Καλιφόρνια να ετοιμάζεται να ψηφίσει υπέρ της πρότασης του κυβερνήτη Γκάβιν Νιούσομ για αναδιαμόρφωση των εκλογικών περιφερειών, η οποία θα αποφέρει πέντε νέες έδρες στο Κογκρέσο για τους Δημοκρατικούς.