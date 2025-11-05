Ο Ζόραν Μαμντάνι, υποψήφιος του Δημοκρατικού Κόμματος και «δημοκρατικός σοσιαλιστής», επικράτησε στις εκλογές και θα αναλάβει δήμαρχος της Νέας Υόρκης, σύμφωνα με τα πρώτα προκαταρκτικά αποτελέσματα που μετέδωσαν τα αμερικανικά δίκτυα NBC News και CBS News. Ο Μαμντάνι αναδεικνύεται βασικός αντίπαλος του Ρεπουμπλικάνου προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.

Ο 34χρονος, μέλος του τοπικού κοινοβουλίου, προηγείται με διαφορά του πρώην κυβερνήτη της πολιτείας, του κεντρώου Άντριου Κουόμο, και του ρεπουμπλικάνου υποψηφίου Κέρτις Σίλουα, σύμφωνα με τα πρώτα αποτελέσματα που δημοσιοποιήθηκαν από την εφορευτική επιτροπή. Αναμένεται έτσι να γίνει την 1η Ιανουαρίου ο πρώτος μουσουλμάνος της μεγαλύτερης μητρόπολης των ΗΠΑ.

Ο Ντόναλντ Τραμπ εξέφρασε πριν από τις εκλογές στη Νέα Υόρκη την ανησυχία του ότι η νίκη του συγκεκριμένου υποψηφίου για δήμαρχος θα μπορούσε να επηρεάσει την ομοσπονδιακή χρηματοδότηση της πόλης. Όπως έγραψε χαρακτηριστικά, «Θα είναι δύσκολο για μένα να δώσω πολλά χρήματα στη Νέα Υόρκη αν εκεί κυβερνά ένας κομμουνιστής και τα σπαταλά».

Ο Μαμντάνι, γιος μεταναστών από τη Νότια Ασία, φημίζεται για την αφοσίωσή του στα δικαιώματα των εργαζομένων. Στο πρόγραμμά του περιλαμβάνονται τολμηρές προτάσεις όπως «η καθιέρωση δωρεάν μετακινήσεων με λεωφορεία», η καθολική παιδική φροντίδα και το πάγωμα των ενοικίων σε κατοικίες υπό ρύθμιση, χρηματοδοτούμενα μέσω αυξημένης φορολόγησης των πιο πλούσιων στρωμάτων.

Από την Ουγκάντα στο Κουίνς

Γεννημένος στην Καμπάλα της Ουγκάντα, ο Μαμντάνι ήρθε στη Νέα Υόρκη με την οικογένειά του σε ηλικία επτά ετών. Σπούδασε στο Λύκειο Επιστημών του Μπρονξ και στη συνέχεια απέκτησε πτυχίο στις Αφρικανικές Σπουδές από το Κολλέγιο Μπόουντοιν, όπου και συνίδρυσε το πανεπιστημιακό παράρτημα των «Φοιτητών για τη Δικαιοσύνη στην Παλαιστίνη».

Ως προοδευτικός millennial, έχει δημιουργήσει προεκλογικά βίντεο σε Ουρντού, ενσωματώνοντας αποσπάσματα ταινιών του Μπόλιγουντ, ενώ σε άλλο βίντεο μιλάει ισπανικά.

Η σύζυγός του, Ράμα Ντουάτζι, 27 ετών, είναι καλλιτέχνης με καταγωγή από τη Συρία. Η μητέρα του, Μίρα Ναΐρ, είναι γνωστή σκηνοθέτης, ενώ ο πατέρας του, καθηγητής Μαχμούντ Μαμντάνι, διδάσκει στο Κολούμπια. Και οι δύο γονείς του είναι απόφοιτοι του Χάρβαρντ