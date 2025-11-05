Το νέο εξώφυλλο του New Yorker για το τεύχος της 17ης Νοεμβρίου 2025 είναι αφιερωμένο στον Ζοχράν Μαμντάνι, τον νεοεκλεγέντα δήμαρχο της Νέας Υόρκης, ο οποίος γίνεται ο πρώτος μουσουλμάνος και ο νεότερος δήμαρχος της πόλης εδώ και πολλά χρόνια.

Ο καλλιτέχνης Έντελ Ροντρίγκεζ επέλεξε να τον απεικονίσει στο μετρό, αναδεικνύοντας την επαφή του με τους πολίτες: «Ο Μαμντάνι πέρασε μεγάλο μέρος της προεκλογικής του εκστρατείας περιπλανώμενος στην πόλη -επισκεπτόμενος μίνι μάρκετ, μιλώντας με ταξιτζήδες, κάνοντας ερωτήσεις, χορεύοντας και γελώντας», σύμφωνα με τον Ροντρίγκεζ. «Έδειξε σε όλους ότι είναι ένας από αυτούς».

Σε άρθρο του New Yorker σημειώνεται ότι ο Μαμντάνι κέρδισε την εμπιστοσύνη των Νεοϋορκέζων σε μια εκλογή με την υψηλότερη συμμετοχή εδώ και πενήντα χρόνια, προτείνοντας μια πολιτική λιγότερο διεφθαρμένη και προσφέροντας ένα μήνυμα ελπίδας χωρίς «λεκέδες».

A sneak peek at the cover of next week’s issue, which celebrates Zohran Mamdani’s historic win. #NewYorkerCovershttps://t.co/ple5slwnqc pic.twitter.com/mRCma94cTL — The New Yorker (@NewYorker) November 5, 2025

Όπως είχε πει σε μια συζήτηση τον Οκτώβριο: «Αυτό που δεν έχω σε εμπειρία, το αναπληρώνω με ακεραιότητα».

Κατά την εκστρατεία του, ο Μαμντάνι υπενθύμιζε στο κοινό ότι η Νέα Υόρκη είναι η πλουσιότερη πόλη στην πλουσιότερη χώρα της ιστορίας και ότι η κυβέρνηση της πόλης μπορεί να κάνει περισσότερα για τους πολίτες της. Ενώ οι αντίπαλοί του περιέγραφαν την πόλη ως χρεοκοπημένη, δυσλειτουργική και γεμάτη εγκλήματα, ο Μαμντάνι παρουσίαζε τη Νέα Υόρκη ως ένα όμορφο, αν και χαοτικό, μέρος, γεμάτο ζωή, δυνατότητες και ευκαιρίες.

Η στρατηγική του συνδύαζε θετικά στοιχεία με έντονη πολιτική δράση. Ο Μαμντάνι δεν δίστασε να αμφισβητήσει τους ισχυρούς, όπως όταν προκάλεσε τον πρώην κυβερνήτη Κουόμο για τις οικονομικές του δραστηριότητες ή όταν αντιμετώπισε κριτική για τις δηλώσεις του σχετικά με το Ισραήλ. Αυτά τα χαρακτηριστικά κέρδισαν πολλούς νέους ψηφοφόρους, οι οποίοι μπορούσαν να φανταστούν μια πόλη με δωρεάν λεωφορεία, πάγωμα ενοικίων και καθολική φροντίδα παιδιών από έξι εβδομάδων.

Η εκλογή του Μαμντάνι σηματοδοτεί μια αλλαγή στη Νέα Υόρκη, σημειώνει το περιοδικό, φέρνοντας τους μουσουλμάνους και τους Νοτιοασιάτες στο κέντρο της πολιτικής σκηνής για πρώτη φορά, ανατρέποντας παλιές αντιλήψεις για τους συνασπισμούς και την κινητοποίηση των ψηφοφόρων.

Το νέο κεφάλαιο της Νέας Υόρκης ξεκινά, και ο Μαμντάνι υπόσχεται να δοκιμάσει αν η πόλη μπορεί να αποκτήσει καλή, ή τουλάχιστον καλύτερη, διακυβέρνηση, καταλήγει.