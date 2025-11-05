Ο Ντόναλντ Τραμπ εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση εναντίον του εκλεγμένου δημάρχου της Νέας Υόρκης, Ζοχράν Μαμντάνι, υπονοώντας ότι οι θέσεις του ταυτίζονται με εκείνες των Δημοκρατικών του Κογκρέσου.

«Αν θέλετε να δείτε τι θέλουν να κάνουν οι Δημοκρατικοί του Κογκρέσου στην Αμερική, απλά κοιτάξτε τα αποτελέσματα των χθεσινών εκλογών στη Νέα Υόρκη, όπου το κόμμα τους έβαλε έναν κομμουνιστή ως δήμαρχο της μεγαλύτερης πόλης της χώρας», δήλωσε ο Τραμπ στο ακροατήριο του American Business Forum, που πραγματοποιείται στο Μαϊάμι.

Ήταν η πρώτη φορά που ο Αμερικανός πρόεδρος σχολίασε δημόσια την εκλογή του Μαμντάνι, ο οποίος έχει αναφέρει ότι δεν έχει δεχθεί ακόμη ούτε ένα τηλεφώνημα συγχαρητηρίων από τον Λευκό Οίκο.

Πριν από λίγες ημέρες, ο Τραμπ είχε εκφράσει τη στήριξή του –αν και χωρίς ιδιαίτερη θέρμη– στον αντίπαλο του Μαμντάνι, τον Δημοκρατικό Άντριου Κουόμο, τονίζοντας πως το έκανε αποκλειστικά για να αποτρέψει την εκλογή του 34χρονου μουσουλμάνου υποψηφίου.

Στην ομιλία του, ο Τραμπ προέβλεψε ότι το Μαϊάμι θα μετατραπεί σε «ασφαλές λιμάνι» για όσους δεν αντέχουν τις πολιτικές του νέου δημάρχου. «Οι Δημοκρατικοί είναι τόσο ακραίοι που το Μαϊάμι θα γίνει σύντομα καταφύγιο για όσους διαφεύγουν από τον κομμουνισμό στη Νέα Υόρκη», είπε χαρακτηριστικά.

Ο ίδιος αστειεύτηκε πως ίσως να είναι ένας από αυτούς τους «πρόσφυγες»: «Ζω στη Νέα Υόρκη αλλά προσπαθώ να φύγω, δεν θέλω να ζω σε κομμουνιστικό καθεστώς», ανέφερε.

Στη συνέχεια πρόσθεσε: «Θυμάστε που είπα ότι ποτέ δεν θα εκλεγεί σοσιαλιστής σε καμία θέση στη χώρα μας; Συνήθιζα να λέω ότι… παραλείψαμε τους σοσιαλιστές και βάλαμε τους κομμουνιστές στη θέση τους».



Trump:



Miami will be the refuge for those fleeing communism in New York City. They flee.



"I live New York City, but I’m trying to leave. I don’t want to live in a communist regime." pic.twitter.com/nABzzpW9eI — Clash Report (@clashreport) November 5, 2025

Ο Τραμπ συνέχισε λέγοντας πως «ο κομμουνισμός δεν πέτυχε πουθενά, δείτε πίσω 1.000 χρόνια. Αν λειτουργούσε σωστά θα τον χρησιμοποιούσαμε».

Νωρίτερα, σε δηλώσεις του από τον Λευκό Οίκο, απέφυγε να αναφερθεί ευθέως στη νίκη του Μαμντάνι, επισημαίνοντας ωστόσο: «Μετά τα αποτελέσματα της χθεσινής νύχτας, η απόφαση που αντιμετωπίζουν όλοι οι Αμερικανοί δεν θα μπορούσε να είναι πιο ξεκάθαρη – έχουμε να επιλέξουμε μεταξύ του κομμουνισμού και της κοινής λογικής». Και πρόσθεσε: «Και όσο είμαι στο Λευκό Οίκο, οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν θα γίνουν κατά κανένα τρόπο κομμουνιστικές».