Η Ράμα Ντουβάτζι, η ήσυχη και απόμακρη σύζυγος του Δημοκρατικού σοσιαλιστή, Ζόραν Μαμντάνι, έχει διακριτικά συμβάλει στην αύξηση της δημοτικότητας του συζύγου της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και έχει σχεδιάσει ακόμα και τα λογότυπά του, παρά το γεγονός ότι παρέμεινε κυρίως αθέατη στην προεκλογική εκστρατεία.

Η 28χρονη, που μεγάλωσε στο Ντάλας και σπούδασε στο Ντουμπάι, είναι Αμερικανίδα με συριακές ρίζες και μετακόμισε στη Νέα Υόρκη πριν από τέσσερα μόλις χρόνια. Μετά τη νίκη του Μαμντάνι έγινε η νεότερη πρώτη κυρία της Νέας Υόρκης.

Παρά την επιλογή της να παραμένει εκτός δημοσιότητας, θεωρείται ότι έχει διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στο παρασκήνιο. Η Ντουβάτζι ήταν από τους ανθρώπους που τελειοποίησαν την επικοινωνιακή ταυτότητα του Μαμντάνι στην αρχή της εκστρατείας του, περιλαμβάνοντας την τολμηρή εικονογραφία και τη γραμματοσειρά που χρησιμοποιείται στα υλικά της καμπάνιας του σε κίτρινο, πορτοκαλί και μπλε.

Η Ντουβάτζι έχει επίσης αναγνωριστεί για την ενίσχυση της ψηφιακής παρουσίας του συζύγου της στα κοινωνικά δίκτυα και αποτελεί σημαντική πηγή στήριξης για εκείνον ιδιωτικά. Ωστόσο, έχει αποφύγει τις κάμερες, παραλείποντας συζητήσεις και μεγάλες εμφανίσεις πριν από την ημέρα των εκλογών.

Η μόνη ανάρτησή της στο Instagram έγινε τον Ιούνιο, αμέσως μετά τη νίκη του συζύγου της στην προκριματική διαδικασία των Δημοκρατικών, όπου έγραψε: «Δεν θα μπορούσα να είμαι πιο περήφανη». Οι αναρτήσεις της εστιάζουν κυρίως στην τέχνη της, συμπεριλαμβανομένων έργων που υποστηρίζουν την Παλαιστίνη.

Μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας

Η Ντουβάτζι, η οποία εργάζεται ως κεραμίστρια και εικονογράφος, έχει επανειλημμένα αρνηθεί συνεντεύξεις και δεν έχει εξηγήσει γιατί επιλέγει να παραμείνει μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας. Πριν η εκστρατεία κορυφωθεί, το ζευγάρι συζήτησε πώς η υποψηφιότητα του Μαμντάνι για δήμαρχος θα μπορούσε να την εκθέσει στα φώτα της δημοσιότητας και να περιορίσει την ιδιωτικότητά τους.

Ο Μαμντάνι, από την πλευρά του, είχε αναφερθεί χαλαρά στην επιθυμία της συζύγου του να παραμείνει εκτός οθόνης, όταν πριν από μερικούς μήνες κατακεραύνωσε τους επικριτές που προσπαθούσαν να μάθουν περισσότερα για εκείνη. «Πριν από τρεις μήνες παντρεύτηκα τον έρωτα της ζωής μου, τη Ράμα, στο γραφείο του δημάρχου. Τώρα, τα δεξιά τρολ προσπαθούν να κάνουν αυτή την εκστρατεία, που θα έπρεπε να αφορά εσένα, να αφορά εκείνη», είχε γράψει ο νέος δήμαρχος της πολιτείας της Νέας Υόρκης από το Κουίνς σε ανάρτησή του στο Instagram τον Μάιο.

«Η Ράμα δεν είναι μόνο η σύζυγός μου, είναι μια καταπληκτική καλλιτέχνιδα που αξίζει να γίνει γνωστή με τους δικούς της όρους. Μπορείτε να κρίνετε τις απόψεις μου, αλλά όχι την οικογένειά μου», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Παρά το γεγονός ότι αποφεύγει να μιλήσει δημόσια, αρκετοί φίλοι της Ντουβάτζι έχουν μιλήσει με θερμά λόγια για αυτήν σε συνεντεύξεις, καθώς υπήρχαν φήμες για τον ρόλο που θα αναλάμβανε σε περίπτωση νίκης του συζύγου της. «Είναι η σύγχρονη πριγκίπισσα Νταϊάνα μας», δήλωσε ο φίλος της Χασνέιν Μπάτι στη New York Times τον προηγούμενο μήνα.

Σύμφωνα με τη nypost άλλοι την περιέγραψαν ως ενθουσιασμένη αλλά και συγκλονισμένη από την αυξανόμενη δημοσιότητα. Η Ντουβάτζι, που πλέον μετρά πάνω από 160.000 ακόλουθους στο Instagram, γνώρισε τον Μαμντάνι μέσω της εφαρμογής Hinge το 2021.

Το ζευγάρι, που ζει σε διαμέρισμα το οποίο νοικιάζει στην Αστόρια του Κουίνς, ενώθηκε με τα δεσμά του γάμου σε πολιτική τελετή τον Φεβρουάριο και πραγματοποίησε μια εντυπωσιακή γαμήλια τελετή στην Ουγκάντα τον Ιούλιο.