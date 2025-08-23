Πολύ δύσκολες ώρες για τον Ντέμη Νικολαΐδη, καθώς η σύντροφός του, Αλεξάνδρα Νικολαΐδου, έφυγε σήμερα από τη ζωή, μετά από έναν γενναίο αγώνα με τον καρκίνο.

Η ίδια τον Φεβρουάριο του 2025, την Παγκόσμια Ημέρα Κατά του Καρκίνου είχε δημοσιοποιήσει τον αγώνα που έδινε για την υγεία της.

«Είμαστε πιο δυνατοί απ’ όσο νομίζουμε», είχε γράψει σε story της. Για να απαντήσει αμέσως η καλή της φίλη Κατερίνα Καινούργιου αναδημοσιεύοντας τη φωτογραφία της, προσθέτοντας: «Είσαι η ηρωίδα μου. Τόσο περήφανη για σένα Άλεξ μου. Το πιο δυνατό πλάσμα που έχω δίπλα μου. Σ’ αγαπώ»

Ποια ήταν η Αλεξάνδρα Νικολαϊδου

Η Αλεξάνδρα Νικολαϊδου, είχε κάνει μεταπτυχιακές σπουδές στο Πολυτεχνείο, εργαζόταν σε μεγάλη εταιρεία ένδυσης, ενώ είχε κάνει και ένα πέρασμα από την ελληνική τηλεόραση ως ηθοποιός στη σειρά του ANT1 «Καληνύχτα μαμά», η οποία προβλήθηκε την τηλεοπτική σεζόν 1996/1997 με πρωταγωνίστρια τη Λίλα Καφαντάρη.

Η σχέση του Ντέμη Νικολαΐδη, με την Αλεξάνδρα Νικολαΐδου

Ο Ντέμης Νικολαΐδης είναι ένας άνθρωπος ιδιαίτερα χαμηλών τόνων που ακόμα και τα χρόνια που ήταν παντρεμένος με τη Δέσποινα Βανδή, δεν αναφερόταν ποτέ δημόσια στην οικογενειακή τους ζωή. Και μετά το χωρισμό τους, ο Ντέμης Νικολαΐδης, διατηρεί την ίδια στάση. Από τα τέλη του 2022, ο πρώην άσος του ελληνικού ποδοσφαίρου ξεκίνησε τη σχέση του με την Αλεξάνδρα Νικολαΐδου.

Η σχέση του Ντέμη με την επιχειρηματία έγινε γνωστή τον Μάιο του 2023 και από τότε ζούσαν κάτω από την ίδια στέγη. Η επιχειρηματίας είχε μοιραστεί ένα σπάνιο στιγμιότυπο από το σπίτι που ζουσαν. Απαθάνατισε το λουλούδι στο παράθυρο της κουζίνας του σπιτιού τους, γράφοντας: “Γεια σου Τρίτη”.

Η Κατερίνα Καινούργιου τον Δεκέμβριο toy 2024 έκανε αποκάλυψεις για τη σχέση του ζευγαριού, καθώς η παρουσιάστρια και η Αλεξάνδρα Νικολαΐδη μετρούν μία πολύχρονη φιλία.

«Έχω να πω ότι ο Ντέμης είναι πολύ τυχερός γιατί η Αλεξάνδρα είναι ένα καταπληκτικό παιδί. Έχουμε μεγαλώσει μαζί. Η Αλεξάνδρα, για να καταλάβετε, είναι το κοριτσάκι που έπαιζε στο “Καληνύχτα μαμά”. Δεν είναι ηθοποιός, καμία σχέση, ασχολείται με το marketing. Είναι δύο χρόνια μαζί» είπε αρχικά και πρόσθεσε: «Είναι από αυτές τις φορές που σε παίρνει η φίλη σου και σου λέει “ρε συ γνώρισα αυτόν, μου αρέσει πάρα πολύ” και της λες “μακριά”, γιατί έχεις ακούσει διάφορα πράγματα για εκείνον. Και τελικά έχεις άδικο. Μέχρι να δεις πως της φέρεται άψογα, δέσανε και είναι υπέροχα μαζί. Εγώ αγάπησα τον Ντέμη μέσα από αυτή τη σχέση, είδα το μεγαλείο της ψυχής του και πόσο ωραίος άνθρωπος είναι».

«Η Αλεξάνδρα έχει πολύ καλή σχέση και με τη Μελίνα και με τον Γιώργο, τα παιδιά του Ντέμη Νικολαΐδη», κατέληξε η Κατερίνα Καινούργιου.

Μάλίστα ο Ντέμης Νικολαΐδης.το Σάββατο 8/6 είχε κάνει την πρώτη του κοινή ανάρτηση με τη σύντροφό του, Αλεξάνδρα Νικολαΐδου, αλλά και την κόρη του, Μελίνα Νικολαΐδη.

Συγκεκριμένα οι τρεις τους είχαν στη συναυλία των Coldplay και φωτογραφήθηκαν μαζί στο ΟΑΚΑ.

Ο Ντέμης Νικολαΐδης, η σύντροφός του και η κόρη του πόζαραν χαμογελαστοί και ο ίδιος ανέβασε τα στιγμιότυπα σε στόρι στο Instagram.

Δείτε τις φωτογραφίες