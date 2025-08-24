Αναγκαστική προσγείωση χρειάστηκε να πραγματοποιήσει μια πτήση με προορισμό το Φοίνιξ στις ΗΠΑ ύστερα από αναφορές για φωτιά σε συσκευή επιβάτη μέσα στην καμπίνα.

Σύμφωνα με τη Daily Mail, η πτήση 357 της American Airlines εκτελούσε δρομολόγιο προς το Διεθνές Αεροδρόμιο Φοίνιξ Sky Harbor από τη Φιλαδέλφεια της Πενσυλβάνια το Σάββατο το πρωί, όταν ένα μέλος του πληρώματος είδε καπνό να βγαίνει από τη «συσκευή» ενός πελάτη.

«Η συσκευή περιορίστηκε γρήγορα από τα μέλη του πληρώματος πριν από την προσγείωση», δήλωσε εκπρόσωπος της αεροπορικής εταιρείας σε ανακοίνωσή του, χωρίς να διευκρινίζει τον τύπο της συσκευής που χρησιμοποιούσε ο επιβάτης.

Στη συνέχεια, η πτήση εκτράπηκε προς το Διεθνές Αεροδρόμιο Washington Dulles και προσγειώθηκε με ασφάλεια στην περιοχή της Ουάσινγκτον στις 11:52 π.μ. με 160 επιβάτες και έξι μέλη πληρώματος, σύμφωνα με στοιχεία της FlightAware.