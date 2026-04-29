Ο γάμος του Αδόλφου Χίτλερ με την Εύα Μπράουν δεν ήταν μια συνηθισμένη ιστορία αγάπης. Η τελετή πραγματοποιήθηκε τις τελευταίες ώρες του Γ΄ Ράιχ, μέσα στο υπόγειο καταφύγιο του Χίτλερ στο Βερολίνο, ενώ η πόλη βρισκόταν ήδη στα χέρια του Σοβιετικού στρατού. Συμβόλισε την τελική πράξη ενός καθεστώτος που κατέρρεε μέσα στο χάος. Λίγες ώρες αργότερα, το ζευγάρι θα έδινε τέλος στη ζωή του.

Η Εύα Μπράουν γνώρισε τον Χίτλερ το 1929, όταν εργαζόταν ως βοηθός στο φωτογραφικό στούντιο του προσωπικού φωτογράφου του Ναζιστικού Κόμματος, Χάινριχ Χόφμαν. Εκείνη ήταν μόλις 17 ετών και ο Χίτλερ ήδη ένα από τα πιο προβεβλημένα πρόσωπα της Γερμανικής πολιτικής σκηνής.

Η σχέση τους παρέμεινε για χρόνια σχεδόν μυστική. Ο Χίτλερ απέφευγε να εμφανίζεται δημόσια με σύντροφο, επειδή θεωρούσε ότι η εικόνα του «αφοσιωμένου ηγέτη» ενίσχυε τη δημοτικότητά του, ιδιαίτερα ανάμεσα στις Γερμανίδες θαυμάστριές του. Παρότι η Μπράουν ζούσε για μεγάλα διαστήματα κοντά του και συμμετείχε στον στενό κύκλο του, παρέμενε στο περιθώριο της επίσημης πολιτικής ζωής και δεν είχε ενεργό πολιτικό ρόλο στο ναζιστικό καθεστώς.

Σύμφωνα με ιστορικές μαρτυρίες, περνούσε μεγάλο μέρος της ζωής της απομονωμένη στις κατοικίες του Χίτλερ, κυρίως στο Μπέργκχοφ στις Βαυαρικές Άλπεις. Ασχολούνταν με τη φωτογραφία, τον κινηματογράφο και τις κοινωνικές εκδηλώσεις του στενού κύκλου των Ναζί.

Πολλοί ιστορικοί περιγράφουν τη σχέση τους ως άνιση και συναισθηματικά απόμακρη. Η Μπράουν φέρεται να έκανε δύο απόπειρες αυτοκτονίας στα πρώτα χρόνια της γνωριμίας τους, γεγονός που έχει συχνά συνδεθεί με την αδιαφορία του Χίτλερ απέναντί της και την ψυχολογική πίεση που βίωνε.

Η τελετή της κατάρρευσης

Τον Απρίλιο του 1945, η ναζιστική Γερμανία κατέρρεε. Ο Κόκκινος Στρατός είχε περικυκλώσει το Βερολίνο και ο Χίτλερ είχε αποσυρθεί στο διαβόητο Führerbunker, το υπόγειο καταφύγιο κάτω από την Καγκελαρία.

Η Εύα Μπράουν επέλεξε να παραμείνει δίπλα του μέχρι το τέλος, παρότι είχε τη δυνατότητα να φύγει από την πόλη. Στις 29 Απριλίου 1945, λίγο μετά τα μεσάνυχτα, το ζευγάρι παντρεύτηκε σε μια μικρή πολιτική τελετή μέσα στο καταφύγιο. Παρόντες ήταν ελάχιστοι στενοί συνεργάτες του Χίτλερ, ανάμεσά τους ο Γιόζεφ Γκέμπελς και ο Μάρτιν Μπόρμαν.

Κατά την τελετή, η Εύα υπέγραψε αρχικά με το πατρικό της όνομα και έπειτα το διόρθωσε σε «Εύα Χίτλερ». Ήταν η μοναδική φορά που απέκτησε επίσημα αυτό το επώνυμο.

Μετά τον γάμο, ο Χίτλερ υπαγόρευσε την πολιτική και προσωπική διαθήκη του. Το μεσημέρι της 30ής Απριλίου 1945, λιγότερο από δύο ημέρες μετά τον γάμο τους, το ζευγάρι αυτοκτόνησε μέσα στο καταφύγιο.

Η Εύα Μπράουν πήρε κάψουλα κυανίου, ενώ ο Χίτλερ αυτοπυροβολήθηκε αφού επίσης είχε καταναλώσει δηλητήριο, σύμφωνα με τις περισσότερες ιστορικές εκδοχές. Τα σώματά τους μεταφέρθηκαν στον κήπο της Καγκελαρίας και κάηκαν από συνεργάτες τους, σύμφωνα με τις εντολές του ίδιου του Χίτλερ.

Η απόφαση του Χίτλερ να παντρευτεί λίγες ώρες πριν από την αυτοκτονία του έχει ερμηνευτεί με πολλούς τρόπους: ως προσωπική χειρονομία επιβράβευσης της πίστης της Μπράουν, ως προσπάθεια διατήρησης μιας εικόνας «κανονικότητας» ή ακόμη και ως πράξη συμβολικού αποχαιρετισμού.

Παράλληλα, η προσωπικότητα της Εύας Μπράουν συνεχίζει να αποτελεί αντικείμενο συζήτησης. Κάποιοι τη θεωρούν απολιτική σύντροφο που ζούσε αποκομμένη από τις φρικαλεότητες του ναζισμού, ενώ άλλοι υποστηρίζουν ότι ήταν αδύνατον να αγνοεί τον χαρακτήρα του καθεστώτος και τις συνέπειές του.

Τα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας στην Ελλάδα και τον κόσμο

1091: Λίγο έξω από την Κωνσταντινούπολη, στη μάχη του Λεβουνίου, ο αυτοκράτορας Αλέξιος Α΄ Κομνηνός συντρίβει τους Πετσενέγους με τη βοήθεια και Κουμάνων συμμάχων. Η νίκη απαλλάσσει τη Βυζαντινή Αυτοκρατορία από μια σοβαρή απειλή στα βόρεια σύνορά της. Θεωρείται μία από τις σημαντικές στρατιωτικές επιτυχίες της Κομνήνειας ανασυγκρότησης.

1429: Η Ιωάννα της Λωραίνης φτάνει στην Ορλεάνη, σε κρίσιμη στιγμή του Εκατονταετούς Πολέμου, για να ενισχύσει τους Γάλλους απέναντι στην αγγλική πολιορκία. Η παρουσία της ανυψώνει το ηθικό των υπερασπιστών και προαναγγέλλει την άρση της πολιορκίας λίγες ημέρες αργότερα. Το γεγονός γίνεται σημείο καμπής για τη γαλλική αντίσταση και τη μετέπειτα αναγέννηση του γαλλικού στέμματος.

1707: Τα κοινοβούλια της Αγγλίας και της Σκωτίας εγκρίνουν την ένωση των δύο βασιλείων, ανοίγοντας τον δρόμο για τη δημιουργία της Μεγάλης Βρετανίας. Η πολιτική αυτή ένωση αλλάζει τις ισορροπίες στα βρετανικά νησιά και ενισχύει τη θέση του νέου κράτους στην Ευρώπη. Αποτελεί θεμέλιο για τη μετέπειτα άνοδο της βρετανικής ισχύος.

1882: Ο Βέρνερ φον Ζίμενς δοκιμάζει στο Βερολίνο το Ελέκτρομοουτ, έναν πρόδρομο του τρόλεϊ και των ηλεκτροκίνητων μέσων δημόσιας μεταφοράς. Η επίδειξη δείχνει ότι η ηλεκτρική ενέργεια μπορεί να αξιοποιηθεί στην αστική μετακίνηση. Το πείραμα εντάσσεται στα πρώτα βήματα της σύγχρονης ηλεκτροκίνησης.

1913: Ο Σουηδός μηχανικός Γκίντιον Σούντμπακ κατοχυρώνει με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας το φερμουάρ, έναν μηχανισμό που επρόκειτο να επηρεάσει βαθιά τη βιομηχανία της μόδας και της καθημερινής ζωής.

1916: Λήγει επίσημα η Εξέγερση του Πάσχα στην Ιρλανδία. Οι Ιρλανδοί επαναστάτες στο Δουβλίνο παραδίνονται, σηματοδοτώντας το τέλος της βίαιης αυτής απόπειρας ανεξαρτησίας από τη βρετανική κυριαρχία.

1941: Οι κατοχικές αρχές θέτουν σε κυκλοφορία στην Ελλάδα νομίσματα χωρίς πραγματικό αντίκρισμα, παράλληλα με τη δραχμή. Η πρακτική αυτή επιτείνει τη νομισματική αποσταθεροποίηση και συμβάλλει στον οικονομικό εκτροχιασμό της χώρας. Το αποτέλεσμα θα είναι βαθύτερη φτώχεια, μαύρη αγορά και ο τρομακτικός πληθωρισμός των κατοχικών χρόνων.

1945: Τα αμερικανικά στρατεύματα απελευθερώνουν το στρατόπεδο συγκέντρωσης Νταχάου, ένα από τα πρώτα και πιο διαβόητα στρατόπεδα των ναζί. Οι εικόνες που αποκαλύπτονται εκεί δείχνουν με ακραίο τρόπο τη βαρβαρότητα του ναζιστικού συστήματος εξόντωσης και καταναγκαστικής εργασίας. Η απελευθέρωση του Νταχάου μένει ως ισχυρό τεκμήριο της φρίκης του Ολοκαυτώματος.

1945: Στο καταφύγιο της Καγκελαρίας στο Βερολίνο, ο Αδόλφος Χίτλερ παντρεύεται την Εύα Μπράουν, ενώ ορίζει διάδοχό του τον ναύαρχο Καρλ Νταίνιτς. Η πράξη γίνεται μέσα στην απόλυτη κατάρρευση του Τρίτου Ράιχ, με τα σοβιετικά στρατεύματα να βρίσκονται ήδη στην πόλη. Την επόμενη ημέρα, Χίτλερ και Μπράουν αυτοκτονούν, σφραγίζοντας το τέλος του ναζιστικού καθεστώτος.

1992: Στο Λος Άντζελες ξεσπούν εκτεταμένες ταραχές μετά την αθώωση αστυνομικών που είχαν καταγραφεί σε βίντεο να ξυλοκοπούν τον Ρόντνεϊ Κινγκ. Ο δήμαρχος κηρύσσει την πόλη σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, ενώ η βία εξαπλώνεται και αφήνει δεκάδες νεκρούς και χιλιάδες τραυματίες. Τα γεγονότα γίνονται διεθνές σύμβολο της αστυνομικής βίας και των φυλετικών εντάσεων στις ΗΠΑ.

1995: Δέκα ημέρες μετά τον επεισοδιακό τελικό Κυπέλλου Παναθηναϊκός – ΑΕΚ, άγνωστοι ξυλοκοπούν άγρια τον διαιτητή Φίλιππο Μπάκα, σταματώντας το ταξί στο οποίο επέβαινε. Το περιστατικό σοκάρει το ελληνικό ποδόσφαιρο και αναδεικνύει το κλίμα βίας και καχυποψίας γύρω από τη διαιτησία της εποχής. Έμεινε ως μία από τις πιο σκοτεινές στιγμές της ελληνικής ποδοσφαιρικής πραγματικότητας.

2005: Ολοκληρώνεται η αποχώρηση των συριακών στρατευμάτων από τον Λίβανο, ύστερα από σχεδόν τρεις δεκαετίες στρατιωτικής παρουσίας. Η εξέλιξη έρχεται μετά τη δολοφονία του Ραφίκ Χαρίρι, τη μαζική κινητοποίηση της Επανάστασης των Κέδρων και έντονη διεθνή πίεση. Η αποχώρηση αλλάζει το πολιτικό τοπίο του Λιβάνου και κλείνει ένα μεγάλο κεφάλαιο συριακής κηδεμονίας.

Γεννήσεις

1863 – Κωνσταντίνος Καβάφης, Έλληνας ποιητής, μία από τις σπουδαιότερες μορφές της νεοελληνικής και παγκόσμιας λογοτεχνίας. Με μοναδικό ύφος, λεπτή ειρωνεία και βαθιά φιλοσοφική διάσταση, δημιούργησε ποίηση που συνομιλεί με την ιστορία, την επιθυμία, τη μνήμη και την ανθρώπινη μοίρα. Ποιήματα όπως «Ιθάκη», «Περιμένοντας τους Βαρβάρους» και «Αλεξανδρινοί Βασιλείς» τον καθιέρωσαν ως ποιητή παγκόσμιας ακτινοβολίας.

1957 – Ντάνιελ Ντέι Λιούις (Daniel Day-Lewis), Άγγλος ηθοποιός, από τους κορυφαίους ερμηνευτές του σύγχρονου κινηματογράφου. Είναι ο μόνος ηθοποιός που έχει τιμηθεί τρεις φορές με Όσκαρ Α΄ Ανδρικού Ρόλου, για τα «My Left Foot», «There Will Be Blood» και «Lincoln». Γνωστός για τη μεταμορφωτική και απόλυτα αφοσιωμένη προσέγγισή του στους ρόλους, καθιερώθηκε ως πρότυπο υποκριτικής ακρίβειας και καλλιτεχνικής έντασης.

1970 – Ούμα Θέρμαν (Uma Thurman), Αμερικανίδα ηθοποιός, από τις πιο χαρακτηριστικές παρουσίες του σύγχρονου κινηματογράφου. Έγινε ευρέως γνωστή μέσα από τη συνεργασία της με τον Κουέντιν Ταραντίνο, με εμβληματικούς ρόλους στις ταινίες «Pulp Fiction» και «Kill Bill», που την καθιέρωσαν διεθνώς. Η ιδιαίτερη σκηνική της παρουσία, η εκφραστικότητα και η ικανότητά της να κινείται από το ανεξάρτητο σινεμά έως τις μεγάλες παραγωγές την ανέδειξαν σε ξεχωριστή μορφή του Χόλιγουντ.

Θάνατοι

1902 – Μαρία Πολυδούρη, Ελληνίδα ποιήτρια, από τις πιο χαρακτηριστικές και αγαπητές φωνές της νεορομαντικής γενιάς των αρχών του 20ού αιώνα. Η ποίησή της ξεχωρίζει για τον έντονο λυρισμό, τη συναισθηματική αμεσότητα και τη βιωματική έκφραση του έρωτα, της απώλειας και της φθοράς. Το έργο και η σύντομη ζωή της, στενά δεμένη στη συλλογική μνήμη και με τη μορφή του Κώστα Καρυωτάκη, την καθιέρωσαν ως εμβληματική παρουσία της νεοελληνικής ποίησης.

1933 – Κωνσταντίνος Καβάφης, Έλληνας ποιητής, μία από τις σπουδαιότερες μορφές της νεοελληνικής και παγκόσμιας λογοτεχνίας. Με μοναδικό ύφος, λεπτή ειρωνεία και βαθιά φιλοσοφική διάσταση, δημιούργησε ποίηση που συνομιλεί με την ιστορία, την επιθυμία, τη μνήμη και την ανθρώπινη μοίρα. Ποιήματα όπως «Ιθάκη», «Περιμένοντας τους Βαρβάρους» και «Αλεξανδρινοί Βασιλείς» τον καθιέρωσαν ως ποιητή παγκόσμιας ακτινοβολίας.

1980 – Άλφρεντ Χίτσκοκ (Alfred Hitchcock), Άγγλος σκηνοθέτης και παραγωγός, γνωστός ως ο «μετρ του σασπένς» και μία από τις πιο επιδραστικές μορφές στην ιστορία του κινηματογράφου. Δημιούργησε κλασικές ταινίες όπως «Ψυχώ», «Σιωπηλός Μάρτυρας» και «Δεσμώτης του Ιλίγγου», καθιερώνοντας μια μοναδική κινηματογραφική γλώσσα γεμάτη ένταση και ψυχολογικό βάθος. Το έργο του επηρέασε καθοριστικά το θρίλερ και τον τρόπο αφήγησης στο σινεμά παγκοσμίως.

Ιάσων, Ιασωνία, Κέρκυρα, Σωσίπατρος

Παγκόσμιες Ημέρες / Επέτειοι

Διεθνής Ημέρα κατά του Θορύβου

Παγκόσμια Ημέρα Ανοσολογίας

Παγκόσμια Ημέρα Ευχής

Παγκόσμια Ημέρα Χορού