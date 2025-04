Σαν σήμερα, το 1992, ο δήμαρχος του Λος Άντζελες κηρύσσει την πόλη σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, καθώς οι αιματηρές ταραχές που ξέσπασαν μετά την αθώωση τεσσάρων λευκών αστυνομικών για τον άγριο ξυλοδαρμό του Ρόντνεϊ Κινγκ κλιμακώνονται ανεξέλεγκτα.

Η υπόθεση είχε συγκλονίσει τις Ηνωμένες Πολιτείες: ο 26χρονος Αφροαμερικανός, μετά από καταδίωξη της αστυνομίας για υπερβολική ταχύτητα, ξυλοκοπήθηκε βάναυσα από τέσσερις αστυνομικούς, ενώ τουλάχιστον άλλοι δεκαπέντε παρακολουθούσαν αμέτοχοι. Το περιστατικό καταγράφηκε σε βίντεο από έναν περαστικό και προβλήθηκε παντού, προκαλώντας τεράστια οργή.

Όταν, παρά τα αδιάσειστα αποδεικτικά στοιχεία, οι αστυνομικοί αθωώθηκαν από το δικαστήριο, το Λος Άντζελες φλέγεται. Οργισμένα πλήθη βγαίνουν στους δρόμους, συγκρούονται με την αστυνομία, λεηλατούν χιλιάδες και πυρπολούν εκατοντάδες κτίρια. Η βία εξαπλώνεται γρήγορα, φέρνοντας τη χειρότερη κοινωνική αναταραχή στην πόλη από τη δεκαετία του 1960.

Η δήλωση κατάστασης έκτακτης ανάγκης από τον τότε δήμαρχο Τομ Μπράντλεϊ ανοίγει τον δρόμο για την αποστολή χιλιάδων στρατιωτών της Εθνοφρουράς και ομοσπονδιακών δυνάμεων στους δρόμους, σε μια απεγνωσμένη προσπάθεια να επανέλθει η τάξη.

Ο απολογισμός ήταν τραγικός: πάνω από 60 νεκροί, χιλιάδες τραυματίες και ζημιές άνω του 1 δισεκατομμυρίου δολαρίων. Το κύμα της οργής αποκάλυψε τις βαθιές φυλετικές ανισότητες και τη δυσπιστία των πολιτών απέναντι στο σύστημα δικαιοσύνης, πληγές που ακόμη και σήμερα αφήνουν το αποτύπωμά τους στην αμερικανική κοινωνία.

Το όνομα του Ρόντνεϊ Κινγκ έγινε σύμβολο της μάχης κατά της αστυνομικής βίας και της ρατσιστικής καταπίεσης. Χρόνια αργότερα, ο ίδιος θα ζητήσει από το βήμα της δημοσιότητας, με την εμβληματική του φράση «Can we all get along?», να επικρατήσει η συμφιλίωση αντί της μισαλλοδοξίας.

Τα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας στην Ελλάδα και τον κόσμο

1091: Λίγο έξω από την Κωνσταντινούπολη διεξάγεται η μάχη στο Λεβούνιο. Ο αυτοκράτορας του Βυζαντίου Αλέξιος Α’ Κομνηνός νικά αποφασιστικά τους Πετσενέγκους, εξαλείφοντας οριστικά αυτή την απειλή για την αυτοκρατορία.

1429: Κατά τη διάρκεια του Εκατονταετούς Πολέμου, η 17χρονη Ιωάννα της Λωραίνης οδηγεί τους Γάλλους στην άρση της πολιορκίας της Ορλεάνης από τους Άγγλους, σε μία από τις πιο καθοριστικές στιγμές της γαλλικής ιστορίας.

1707: Τα κοινοβούλια της Αγγλίας και της Σκωτίας αποφασίζουν την ένωση των βασιλείων τους, δημιουργώντας το κράτος της Μεγάλης Βρετανίας και αλλάζοντας ριζικά τον ευρωπαϊκό χάρτη.

1882: Ο Βέρνερ φον Ζίμενς παρουσιάζει στο Βερολίνο το Ελέκτρομοουτ, το πρώτο ηλεκτροκίνητο όχημα δημόσιας μεταφοράς, θέτοντας τις βάσεις για τη σύγχρονη ηλεκτροκίνηση.

1913: Ο Σουηδός μηχανικός Γκίντιον Σούντμπακ κατοχυρώνει με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας το φερμουάρ, έναν μηχανισμό που επρόκειτο να επηρεάσει βαθιά τη βιομηχανία της μόδας και της καθημερινής ζωής.

1916: Λήγει επίσημα η Εξέγερση του Πάσχα στην Ιρλανδία. Οι Ιρλανδοί επαναστάτες στο Δουβλίνο παραδίνονται, σηματοδοτώντας το τέλος της βίαιης αυτής απόπειρας ανεξαρτησίας από τη βρετανική κυριαρχία.

1941: Ορκίζεται η πρώτη κατοχική κυβέρνηση στην Ελλάδα υπό τον στρατηγό Γεώργιο Τσολάκογλου, μετά την κατάληψη της χώρας από τις δυνάμεις του Άξονα.

1941: Οι κατοχικές αρχές θέτουν σε κυκλοφορία διάφορα νομίσματα χωρίς αντίκρισμα, όπως το μάρκο κατοχής και το βουλγαρικό λέβα, οδηγώντας τη χώρα σε νομισματική αποσταθεροποίηση.

1945: Ο Αδόλφος Χίτλερ και η Εύα Μπράουν παντρεύονται σε καταφύγιο στο Βερολίνο, την παραμονή της αυτοκτονίας τους, καθώς το Τρίτο Ράιχ καταρρέει υπό την προέλαση των Συμμάχων.

1945: Την ίδια ημέρα, ο Γερμανικός Στρατός στην Ιταλία παραδίδεται άνευ όρων και τα αμερικανικά στρατεύματα απελευθερώνουν το στρατόπεδο συγκέντρωσης Νταχάου, αποκαλύπτοντας φρικαλεότητες των ναζί.

1995: Άγνωστοι ξυλοκοπούν άγρια τον διαιτητή Φίλιππο Μπάκα, δέκα ημέρες μετά τον επεισοδιακό τελικό Κυπέλλου Παναθηναϊκός – ΑΕΚ, σε ένα περιστατικό που συγκλόνισε την ελληνική ποδοσφαιρική κοινότητα.

2005: Ολοκληρώνεται η αποχώρηση των συριακών στρατευμάτων από τον Λίβανο, ύστερα από 29 χρόνια κατοχής, ως αποτέλεσμα της διεθνούς πίεσης και της Επανάστασης των Κέδρων.

Γεννήσεις

1957 – Ντάνιελ Ντέι Λιούις, άγγλος ηθοποιός, πολυβραβευμένος με Όσκαρ Α’ Ανδρικού Ρόλου, γνωστός για τη μεταμορφωτική του υποκριτική σε ταινίες όπως «There Will Be Blood», «My Left Foot» και «Lincoln».

1970 – Ούμαν Θέρμαν, αμερικανίδα ηθοποιός, δημοφιλής για τους ρόλους της σε ταινίες όπως «Pulp Fiction» και «Kill Bill», με χαρακτηριστική παρουσία στο σύγχρονο σινεμά.

Θάνατοι

1902 – Μαρία Πολυδούρη, ελληνίδα ποιήτρια, από τις πιο χαρακτηριστικές φωνές της νεορομαντικής γενιάς των αρχών του 20ού αιώνα, με έργο έντονα λυρικό και βαθιά επηρεασμένο από προσωπικές απώλειες και ασθένεια.

Γιορτάζουν

Ιάσων, Ιασωνία, Κέρκυρα, Σωσίπατρος

Εθνικές Γιορτές – Επέτειοι

Παγκόσμια Ημέρα Ανοσολογίας

Παγκόσμια Ημέρα Ευχής

Παγκόσμια Ημέρα Χορού