Σεισμός μεγέθους 5,7 Ρίχτερ έπληξε την περιοχή της Οαχάκα στο Μεξικό, ανακοίνωσε το Γερμανικό Ερευνητικό Κέντρο Γεωεπιστημών (GFZ).

Το εστιακό βάθος της δόνησης εντοπίσθηκε σε βάθος 10 χιλιομέτρων.

JUST IN | Earthquake Triggers Evacuations in Puebla, Mexico.



A 5.6 magnitude earthquake centered in Oaxaca led to the evacuation of several public and private buildings in Puebla City. pic.twitter.com/CCmfNBruyW