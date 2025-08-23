Μια κοινότητα στο Λάνκασαϊρ ένωσε τις δυνάμεις της για να προσφέρει σε μια «πραγματική Σταχτοπούτα» μια «δεύτερη ευκαιρία για το χορό», αφού είχε καταγραφεί σε βίντεο και είχε γίνει αντικείμενο χλευασμού όταν σκληροί νταήδες «έσκισαν το φόρεμά της».

Η 11χρονη Τζέσικα Ρόμπινσον έφυγε από τον χορό του δημοτικού σχολείου της τον περασμένο μήνα με δάκρυα στα μάτια, όταν ένας τραμπούκος «πατούσε επανειλημμένα» το μπλε φόρεμά της αξίας 450 λιρών, ενώ οι άλλοι «το βιντεοσκοπούσαν και γελούσαν» καθώς το σκίστηκε.



Η μαθήτρια έμεινε τόσο συγκλονισμένη από το περιστατικό που «δεν βγήκε από το δωμάτιό της» και αρνήθηκε να πάει στο σχολείο τις δύο τελευταίες ημέρες του τριμήνου.



Η ταραγμένη νεαρή έχει πέσει θύμα εκφοβισμού τα τελευταία τρία χρόνια, σύμφωνα με τη μητέρα της, Μάικα Ρόμπινσον, όπως αναφέρει το δημοσίευμα της Daily Mail.



Η κ. Ρόμπινσον, από το Μπλάκπουλ του Λάνκασαϊρ, είπε: «Την αφήσαμε στο χορό, μπήκε μέσα και όλα ήταν εντάξει, αλλά όταν πήγα να την πάρω, ήρθε σε μένα κλαίγοντας.



Έκλαιγε με λυγμούς, με το φόρεμά της σκισμένο σε κομμάτια.



Προφανώς, ο θύτης πατούσε πάνω στο φόρεμα και τα παιδιά την βιντεοσκοπούσαν με τα κινητά τους, γελώντας ενώ το έκαναν».



Αφού μοιράστηκε μια ανάρτηση στο Facebook για το συμβάν, η κοινότητα συσπειρώθηκε για να προσφέρει στην 11χρονη μια δεύτερη ευκαιρία για χορό αυτό το Σαββατοκύριακο, με τοπικές επιχειρήσεις να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους δωρεάν.

Η ιδιοκτήτρια του μπαρ Notorious, Λίμπι Κάννον, προσφέρει τον χώρο της για τη διοργάνωση της εκδήλωσης «Ballgowns & Bravery» το Σάββατο.



Στην ανάρτησή της έγραψε: «Πήγε στον χορό του δημοτικού σχολείου της, αλλά η βραδιά κατέληξε σε τραγωδία όταν δέχτηκε επίθεση και το φόρεμά της σκίστηκε.



Από τότε, η κοινότητά μας συσπειρώθηκε γύρω της, με πολλές τοπικές επιχειρήσεις – συμπεριλαμβανομένης και της δικής μου – να ενώνουν τις δυνάμεις τους για να της προσφέρουν τον χορό που πραγματικά της αξίζει».



Η κα Κάνον πρόσθεσε ότι η «μαγική» εκδήλωση θα «αντικαταστήσει αυτή την οδυνηρή ανάμνηση με κάτι αξέχαστο».



Άλλες τοπικές επιχειρήσεις παρέχουν μπαλόνια, κόκκινο χαλί στην είσοδο, DJ και ασφάλεια για την εκδήλωση.



Η κα Κάνον είπε: «Σίγουρα όλοι συσπειρωθήκαμε για να βοηθήσουμε την Τζέσικα. Η ανταπόκριση ήταν απολύτως φανταστική.



Ήταν απολύτως εκπληκτική και πανέμορφη. Έμοιαζε με μια πραγματική Σταχτοπούτα – και έφυγε από το χορό με το φόρεμά της κυριολεκτικά σκισμένο.



Έχοντας βιώσει εκφοβισμό ως παιδί, αυτό με συγκίνησε πραγματικά.

«Πρέπει να το κάνουμε καλύτερο για εκείνη. Χρειαζόμαστε μια αξέχαστη ανάμνηση και να αποκαταστήσουμε την πίστη της στους ανθρώπους, γιατί ήταν μια απολύτως φρικτή εμπειρία για εκείνη».



«Έχουμε μια εταιρεία που θα παρέχει ένα χαλί, ώστε να έχει μια VIP είσοδο με κόκκινο χαλί».



«Επικοινωνήσαμε με την RM Events και θα διακοσμήσουν το κλαμπ, ενώ η Nomad Security προσφέρθηκε να φέρει κάποιον».



Ο DJ προσφέρει δωρεάν τις υπηρεσίες του και την επόμενη μέρα ελπίζουμε να επιβεβαιώσουμε την παρουσία της ομάδας μοτοσικλετιστών».



Η 38χρονη εξήγησε ότι περισσότερα από 50 παιδιά αναμένεται να παρευρεθούν στον χορό αυτό το Σαββατοκύριακο.



Η μητέρα πρόσθεσε: «Το bullying ξεκίνησε όταν ήταν στην τρίτη τάξη. Ερχόταν στο σπίτι με μώλωπες στα χέρια της και δεν ήθελε να πάει στο σχολείο.



Τρία χρόνια μετά, έφτασε η βραδιά του χορού και ο θύτης κατέστρεψε το φόρεμά της. Τώρα κάνει ψυχοθεραπεία για αυτό.



Όταν της συνέβη για πρώτη φορά στη βραδιά του χορού, δεν έβγαινε από το δωμάτιό της και δεν μιλούσε σε κανέναν.

«Μετά τον χορό, είχαν ακόμα δύο μέρες σχολείο και εκείνη δεν πήγε.» Η κ. Ρόμπινσον έφτιαξε δωρεάν το μπλε φόρεμα της Τζέσικα και εκείνη σκοπεύει να το φορέσει ξανά στην εκδήλωση. Σχετικά με την επισκευή, δήλωσε: «Είναι ενθουσιασμένη, ανυπομονεί και ελπίζω να δημιουργήσει καλύτερες αναμνήσεις.



Είμαι πανευτυχής. Δεν μπορώ να ευχαριστήσω αρκετά την κοινότητα.»



Το περιστατικό έχει αναφερθεί στην τοπική αστυνομία και η Τζέσικα από τότε παρακολουθεί ψυχοθεραπεία.