Η τριχόπτωση είναι ένα ζήτημα που απασχολεί εκατομμύρια ανθρώπους σε όλο τον κόσμο και συχνά μας οδηγεί σε ακριβά σκευάσματα και θεραπείες που υπόσχονται θαύματα — αλλά σπάνια τα προσφέρουν.

Η αλήθεια είναι πως, σε πολλές περιπτώσεις, η υγεία και η πυκνότητα των μαλλιών μας εξαρτώνται περισσότερο από τις καθημερινές μας συνήθειες παρά από ακριβές λύσεις μιας ολόκληρης βιομηχανίας που έχει στηθεί γύρω από το ζήτημα.

Ο William Gaunitz, κορυφαίος ειδικός και ιδρυτής του Advanced Trichology, μιλώντας στη New York Post μοιράζεται πέντε απλά βήματα που μπορείτε να εφαρμόσετε μόνοι σας, χωρίς φάρμακα ή συμπληρώματα, αλλά και ένα συνηθισμένο λάθος που μπορεί να κάνει την κατάσταση ακόμη χειρότερη.

Πριν ξοδέψετε χρήματα, αξίζει να γνωρίζετε μερικές ενέργειες που μπορούν να βοηθήσουν…

1. Απολαύστε λίγο ήλιο

«Βγείτε στον ήλιο για 15 λεπτά χωρίς αντηλιακό ώστε να πάρετε επαρκή ποσότητα βιταμίνης D3», συμβουλεύει ο Gaunitz. Η βιταμίνη D είναι απαραίτητη για τη δημιουργία των κυττάρων που αναπτύσσονται σε τριχοθυλάκια. Έρευνες δείχνουν ότι η έλλειψή της μπορεί να συνδέεται με υπερβολική τριχόπτωση και γυναικείου τύπου αλωπεκία.

Ωστόσο, μη ξεχάσετε το αντηλιακό. Ακόμα και λίγη ώρα κάτω από έντονη ακτινοβολία UV χωρίς προστασία μπορεί να προκαλέσει έγκαυμα και να θέσει σε κίνδυνο την υγεία του δέρματός σας.

2. Τρώτε ισορροπημένα

«Αυτό είναι πιο σημαντικό από οτιδήποτε άλλο», τονίζει ο Gaunitz. Εάν δεν καταναλώνετε ζωικές πρωτεΐνες ή ακολουθείτε κάποια ειδική διατροφή, υπάρχει «εξαιρετικά υψηλή» πιθανότητα να εξαντλήσετε τα αποθέματα θρεπτικών συστατικών, εκτός κι αν τα αντικαθιστάτε προσεκτικά με άλλες πηγές.

3. Ελέγξτε την υγεία του εντέρου σας

«Αν έχετε συχνά προβλήματα όπως δυσκοιλιότητα, διάρροια ή γαστροοισοφαγική παλινδρόμηση, είναι πιθανό η απορρόφηση των θρεπτικών συστατικών να έχει επηρεαστεί», εξηγεί ο Gaunitz. Αυτό σημαίνει ότι ο οργανισμός σας μπορεί να μην απορροφά σωστά τις βιταμίνες και τα μέταλλα, ακόμη κι αν τρέφεστε σωστά – και αυτό να έχει επιπτώσεις σε ολόκληρο το σώμα, συμπεριλαμβανομένων και των μαλλιών σας.

4. Μην παραλείπετε το λούσιμο

«Πλένετε τα μαλλιά σας τουλάχιστον κάθε 48 ώρες με ένα ήπιο σαμπουάν που περιέχει κάποιο αντιμικροβιακό έλαιο», προτείνει. Η σταθερή και ήπια αντιμετώπιση της μικροβιακής υπερφόρτωσης είναι το κλειδί για να διατηρηθεί υγιές το μικροβίωμα του τριχωτού χωρίς να προκαλείται βλάβη.

5. Κάντε καθημερινό μασάζ στο τριχωτό της κεφαλής

Πριν το ντους, δοκιμάστε την τεχνική μασάζ «scalp-over-skull». Πρόκειται για μια τεχνική που αυξάνει τη ροή αίματος στα τριχοθυλάκια, διασπά ελαφρά εναποθέσεις ασβεστίου κάτω από το δέρμα και βοηθά να απομακρυνθεί το πλεονάζον σμήγμα — μια ουσία απαραίτητη για την ανάπτυξη της τρίχας που όμως σε υπερβολή μπορεί να βλάψει.

«Αυτό μπορεί να βελτιώσει δραστικά την υγεία του τριχωτού», σημειώνει. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε ένα εργαλείο για μασάζ, που απαιτεί λιγότερη προσπάθεια και είναι αρκετά αποτελεσματικό.

Το λάθος που πρέπει να αποφύγετε

Ανάμεσα σε πολλές συμβουλές που κυκλοφορούν στο διαδίκτυο, υπάρχει και μία που μπορεί να βλάψει σοβαρά το τριχωτό σας: να μην λούζετε συχνά τα μαλλιά σας.

Σύμφωνα με τον Gaunitz, η ιδέα ότι το λούσιμο προκαλεί τριχόπτωση «είναι παράλογη». Αν το τριχωτό είναι ανθυγιεινό ή αν ήδη παρατηρείτε τριχόπτωση, το συχνό λούσιμο είναι απολύτως απαραίτητο.

Το σμήγμα που συσσωρεύεται στο τριχωτό φιλοξενεί βακτήρια, μύκητες και άλλες εκκρίσεις. Η απομάκρυνσή του είναι κρίσιμη για να αποφευχθεί περαιτέρω φλεγμονή. «Πλένετε τα μαλλιά σας καθημερινά ή τουλάχιστον κάθε 48 ώρες, τρίβοντας απαλά το δέρμα της κεφαλής», συμβουλεύει.