Πρόκειται για ένα από τα ωραιότερα μέρη του πλανήτη και όχι τυχαία, το αποκαλούν ο «καθρέφτης του ουρανού». Ο λόγος για τη λίμνη Σαλάρ ντε Ουγιούνι στη Βολιβία, τη μεγαλύτερη αλυκή στον κόσμο, η οποία καταλαμβάνει μια έκταση περίπου 10.600 τετραγωνικών χιλιομέτρων και ήταν πριν χιλιάδες χρόνια κοίτη που στέρεψε, αφήνοντας μια μεγάλη έκταση αλατιού και άλλων μετάλλων.

Η λίμνη προσελκύει κάθε χρόνο χιλιάδες τουρίστες, οι οποίοι έχουν τη δυνατότητα να μείνουν σε ξενοδοχεία φτιαγμένα εξ ολοκλήρου από αλάτι. Το τοπίο στη Σαλάρ ντε Ουγιούνι θα μπορούσε να χαρακτηριστεί και ως μια έκρηξη χρωμάτων. Υπάρχει η Κόκκινη Λιμνοθάλασσα, με τα ροζ νερά της και τα αμέτρητα φλαμίνγκο, καθώς και η Πράσινη Λιμνοθάλασσα.

Ένα από τα πιο εντυπωσιακά πράγματα στη λίμνη είναι το πώς η εικόνα της αλλάζει κατά τη διάρκεια του έτους. Σύμφωνα με το National Geographic, οι βροχές που πλήττουν την περιοχή μεταξύ Δεκεμβρίου και Απριλίου δίνουν στο τοπίο το εκπληκτικό εφέ καθρέφτη. Αντίθετα, την ξηρή περίοδο, από Ιούνιο μέχρι και Νοέμβριο, η λίμνη μοιάζει περισσότερο με παγωμένη έρημο και θυμίζει έντονα σκηνικό επιστημονικής φαντασίας.

