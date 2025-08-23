«Αυτοί που κοιτούν», είναι αυτοί που κοιτούν εμάς ή εμείς που κοιτάμε τους άλλους; Που φυλάμε κάποια όρια να μην τα παραβιάσει ο απέναντι; Μία εμπόλεμη κατάσταση αληθινή ή συμβολική;

Η συνθήκη του έργου «Αυτοί που κοιτούν» είναι ο πόλεμος που μπορεί να συμβαίνει τώρα ή κάποια άλλη στιγμή κάπου ή ο πόλεμος που συμβαίνει καθημερινά δίπλα μας. Στον πόλεμο, τον αληθινό ή τον μεταφορικό, καλείσαι να σκοτώσεις κάποιον που αγαπάς και να συνυπάρξεις με κάποιον που μισείς.

Δύο στρατιώτες σε ένα παρατηρητήριο μιας εμπόλεμης ζώνης, με στόχο να δολοφονούν όποιον από τους «άλλους» περάσει από εκεί. Δύο άνθρωποι τόσο διαφορετικοί μεταξύ τους, που δεν αντέχουν ο ένας τον άλλον αλλά πρέπει να συνυπάρχουν σε μια θανάσιμη ρουτίνα με μόνο κοινό τη σημαία τους, ένα ζευγάρι κιάλια, ένα όπλο και λίγα μπισκότα. Τι θα γίνει όταν ξαφνικά ο εχθρός τούς κάνει από θύτες θύματα;

Ένα έργο του Βασίλη Μαυρογεωργίου ανεβαίνει για πρώτη φορά στη θεατρική σκηνή. Αντιπολεμικό. Ωμό. Αντιρατσιστικό. Βαθιά διεισδυτικό, εξερευνά ανθρώπινες σχέσεις σε τεντωμένο σκοινί. Μια θεατρική -υποκριτική και σκηνοθετική- σύμπραξη των Δημήτρη Γεωργαλά και Νίκου Δερτιλή στο θέατρο 104.

Ταυτότητα παράστασης

Κείμενο: Βασίλης Μαυρογεωργίου

Σκηνοθεσία: Νίκος Δερτιλής, Δημητρης Γεωργαλας

Μουσική επιμέλεια: Σαβέριος Στόλλας

Φωτογραφίες: Νίκος Καρντάσης

Παίζουν:

Δημήτρης Γεωργαλάς

Δερτιλης Νίκος

Παπαγεωργίου Χρήστος

Βασίλης Νεμπής

Πρεμιέρα: Δευτέρα 6 Οκτωβρίου

Παραστάσεις: κάθε Δευτέρα και Τρίτη στις 21:15

Θέατρο 104

Ευμολπιδών 41, Αθήνα

Τηλέφωνα επικοινωνίας: 210 3455020, 6951269828

Κεντρική Σκηνή