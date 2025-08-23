Νέα τροπή παίρνει η υπόθεση των αδελφών Μενέντεζ, οι οποίοι καταδικάστηκαν για τη δολοφονία των γονιών τους το 1989 μέσα στην έπαυλή τους στο Μπέβερλι Χιλς.

Οι δύο καταδικασθέντες, μετά από περισσότερες από τρεις δεκαετίες φυλάκισης, είδαν το αίτημά τους για αποφυλάκιση να απορρίπτεται, έπειτα από ξεχωριστές, πολύωρες ακροάσεις ενώπιον του συμβουλίου αποφυλακίσεων της Καλιφόρνιας.

Χθες απορρίφθηκε και η αίτηση του Λάιλ Μενέντεζ από το συμβούλιο αποφυλάκισης μία μέρα αφότου η ίδια απόφαση είχε ληφθεί και για τον αδελφό του, Έρικ.

Η απόφαση αυτή θεωρείται σημαντικό πισωγύρισμα για τους δύο άνδρες, που πρόσφατα είχαν κάποιες δικαστικές νίκες που έδειχναν ότι πλησίαζαν όσο ποτέ άλλοτε στην ελευθερία.

Όπως αναφέρει το BBC, o μεγαλύτερος αδελφός, ο 57χρονος Λάιλ Μενέντεζ, ο οποίος συχνά παρουσιαζόταν ως ο κυρίαρχος χαρακτήρας της οικογένειας, μπορεί να διεκδικήσει ξανά την αποφυλάκισή του σε τρία χρόνια, αν και το διάστημα μπορεί να μειωθεί σε 18 μήνες λόγω καλής διαγωγής.

Το συμβούλιο, το οποίο αποτελούνταν από διαφορετικά μέλη από εκείνα που εξέτασαν την περίπτωση του Έρικ μία μέρα νωρίτερα, κατέληξε στο συμπέρασμα «ότι εξακολουθούν να υπάρχουν ενδείξεις» πως ο Λάιλ συνιστά δημόσιο κίνδυνο.

Αναφέρθηκαν στη σκληρότητα των δολοφονιών των γονιών του, Χοσέ και Κίτι Μενέντεζ, στην έλλειψη αυτοελέγχου και σε στοιχεία που δείχνουν ότι συνεχίζει να παίρνει κακές αποφάσεις.

«Διαπιστώνουμε ότι οι εκφράσεις μεταμέλειάς σου είναι ειλικρινείς», του είπε η επίτροπος Τζούλι Γκάρλαντ, εξηγώντας την απόφαση και αναγνωρίζοντας όλες τις θετικές αλλαγές που είχε κάνει στη φυλακή.

«Όμως, παρά τα θετικά αυτά στοιχεία, βλέπουμε ότι συνεχίζεις να παλεύεις με αντικοινωνικά χαρακτηριστικά, όπως η εξαπάτηση, η υποτίμηση και η παραβίαση κανόνων, που βρίσκονται κάτω από την επιφανειακή εικόνα», πρόσθεσε.

Οι φρικιαστικές δολοφονίες και η δίκη που ακολούθησε αποτέλεσαν από τις πιο χαρακτηριστικές υποθέσεις εγκλήματος του 20ού αιώνα.

Κατά τη διάρκεια των δικών, οι αδελφοί ισχυρίστηκαν ότι ενήργησαν σε αυτοάμυνα, μετά από χρόνια σεξουαλικής και ψυχολογικής κακοποίησης από τον πατέρα τους, με την ανοχή της μητέρας τους. Οι εισαγγελείς, ωστόσο, υποστήριξαν ότι ήταν άπληστοι και κακομαθημένοι, πως σχεδίασαν με κάθε λεπτομέρεια τις δολοφονίες και έπειτα ξόδεψαν 700.000 δολάρια από την κληρονομιά τους, ενώ ταυτόχρονα ψευδομαρτυρούσαν στις αρχές.

Ο Λάιλ, που θεωρείτο ο πιο κυρίαρχος από τους δύο, είχε αρχικά πει στην αστυνομία πως πίστευε ότι οι δολοφονίες ήταν έργο της μαφίας. Είχε κατασκευάσει επίσης περίπλοκες ιστορίες ώστε να καλύψει τις ευθύνες του, κάτι που χρησιμοποιήθηκε από το συμβούλιο ως επιχείρημα ενάντια στην αποφυλάκισή του.

Η σύλληψη των δύο αδελφών έγινε μόνο αφότου οι αρχές έλαβαν πληροφορίες για ομολογίες τους σε ψυχολόγο.

«Νιώθω βαθιά συγγνώμη για το ποιος ήμουν… για τον πόνο που όλοι υπέστησαν», είπε ο Λάιλ στο συμβούλιο. «Ποτέ δεν θα μπορέσω να επανορθώσω για τον πόνο και τη θλίψη που προκάλεσα στην οικογένειά μου. Ζητώ συγγνώμη απ’ όλους και θα ζητώ συγγνώμη για πάντα».

Χρήση κινητού μέσα στη φυλακή

Ο Λάιλ παρουσιάστηκε ενώπιον διαφορετικής σύνθεσης του συμβουλίου από τον αδελφό του, που απορρίφθηκε την προηγούμενη ημέρα. Όπως και ο Έρικ, εμφανίστηκε μέσω βιντεοκλήσης από τη φυλακή του Σαν Ντιέγκο, όπου κρατείται. Η διαδικασία κράτησε πάνω από δέκα ώρες.

Το συμβούλιο εξέτασε το αν αποτελεί κίνδυνο για την κοινωνία σε περίπτωση αποφυλάκισης, αναλύοντας το παρελθόν του, τη φοιτητική του πορεία στο Πρίνστον (όπου κατηγορήθηκε για λογοκλοπή και αποβλήθηκε προσωρινά), παραβάσεις ταχύτητας και υποθέσεις διάρρηξης.

Σημαντικό μέρος της συζήτησης αφορούσε την παράνομη χρήση κινητών τηλεφώνων μέσα στη φυλακή.

Το συμβούλιο επεσήμανε ότι είχε «σχεδόν μόνιμη πρόσβαση» σε αυτά επί χρόνια, με καταδίκες για παραβάσεις ακόμη και τον Μάρτιο του 2025. Ο επίτροπος Πάτρικ Ρίαρντον αναρωτήθηκε αν πρέπει να δοθεί τόσο βάρος στα θετικά του έργα στη φυλακή, όταν συστηματικά παραβίαζε βασικούς κανόνες.

Η επίτροπος Γκάρλαντ εξήγησε ότι «οι κρατούμενοι που παραβιάζουν κανόνες είναι πιθανότερο να το κάνουν και στην κοινωνία». Ο Λάιλ, αν και παραδέχθηκε ότι χρησιμοποιούσε παράνομα κινητά, είπε πως το έκανε για λόγους ιδιωτικότητας, παρότι είχε στη διάθεσή του επιτρεπόμενο τάμπλετ.

Τα κινητά τηλέφωνα απαγορεύονται αυστηρά στις φυλακές των ΗΠΑ, θεωρούμενα εξίσου επικίνδυνα με τα ναρκωτικά, καθώς μπορούν να χρησιμοποιηθούν για εγκληματικές ενέργειες, εκφοβισμό μαρτύρων ή ακόμη και σχεδιασμό αποδράσεων.

Ο Λάιλ τόνισε: «Δεν θα έλεγα ποτέ ότι είμαι υπόδειγμα κρατούμενου. Θα έλεγα ότι είμαι ένας καλός άνθρωπος που πέρασε τον χρόνο του βοηθώντας άλλους. Ότι είμαι ανοιχτός και δεκτικός». Παρουσίασε τον εαυτό του ως «ειρηνοποιό», σημειώνοντας ότι οι σωφρονιστικοί υπάλληλοι συχνά τον καλούν να μεσολαβήσει σε συγκρούσεις.

Έχοντας αποκτήσει πτυχίο μέσα στη φυλακή και όντας στη διαδικασία απόκτησης μεταπτυχιακού, έχει επαινεθεί για το πρόγραμμα καθοδήγησης άλλων κρατουμένων, τη στήριξη σε θύματα σεξουαλικής κακοποίησης και πρωτοβουλίες βελτίωσης του περιβάλλοντος της φυλακής.

Ωστόσο, μια αξιολόγηση ρίσκου πριν την ακρόαση έδειξε ότι ο Λάιλ παραμένει «μέτριου κινδύνου» για βίαιη συμπεριφορά αν αποφυλακιστεί, παρουσιάζοντας χαρακτηριστικά αντικοινωνικότητας, χειριστικότητας και δυσκολίας να δεχθεί συνέπειες.

Οι απορρίψεις αποφυλάκισης στρέφουν τώρα την προσοχή στον κυβερνήτη της Καλιφόρνια, Γκάβιν Νιούσομ, ο οποίος εξετάζει το ενδεχόμενο απονομής χάριτος. Μια τέτοια απόφαση, που μπορεί να περιλαμβάνει μείωση ποινής ή ακόμη και πλήρη αμνήστευση, θεωρείται πολιτικά ριψοκίνδυνη, καθώς ο Νιούσομ φέρεται να σκέφτεται προεδρική υποψηφιότητα.

Νέο αίτημα

Παράλληλα, οι δύο αδελφοί ζητούν νέο δικαστήριο, επικαλούμενοι νεότερα στοιχεία για σεξουαλική κακοποίηση που φέρεται να υπέστησαν από τον πατέρα τους. Το αίτημα εξετάζεται από δικαστή, αλλά συναντά αντίθεση από την Εισαγγελία του Λος Άντζελες.

Ο εισαγγελέας Ίθαν Μίλιους, στην ακρόαση της Παρασκευής, αντιτάχθηκε στην αποφυλάκιση, υποστηρίζοντας ότι ο Λάιλ δεν έχει «πραγματικά» αναλάβει την ευθύνη για τις πράξεις του και ότι «δεν μπορεί να ακολουθήσει βασικούς κανόνες σε ένα δομημένο περιβάλλον».

«Δεν υπάρχει εξέλιξη. Είναι απλώς αυτό που δείχνει ο Λάιλ», είπε ο Μίλιους. «Έχει μακρά ιστορία ψεμάτων για να αποφύγει τις συνέπειες των πράξεών του».

Συγγενείς και υποστηρικτές του Λάιλ παρευρέθηκαν διαδικτυακά και μίλησαν υπέρ του. Η ξαδέλφη του, Άιλιν Κάνο, δήλωσε: «Ενώ οι περισσότεροι λυγίζουν υπό το βάρος της φυλακής, ο Λάιλ κατάφερε να το ξεπεράσει. Δεν θα αποτελέσει κίνδυνο για την κοινωνία, γιατί η οικογένεια θα τον στηρίξει και θα τον καθοδηγήσει. Η καθυστέρηση της αποφυλάκισής του δεν έχει κανένα νόημα. Ο Λάιλ δεν είναι πια ο ίδιος άνθρωπος που μπήκε στη φυλακή πριν από 35 χρόνια».