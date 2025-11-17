Μια νέα γενιά εργαζομένων, ηλικίας έως 24 ετών, φαίνεται να διεκδικεί όλο και πιο ενεργό ρόλο στην ελληνική αγορά εργασίας. Παρά το γεγονός ότι συχνά δεν της προσφέρονται οι ευκαιρίες που προσδοκά, η Gen Z δηλώνει πως μπορεί να προσφέρει περισσότερα από όσα της ζητούνται και πλέον αντιστοιχεί σχεδόν στη μία από κάθε δύο νέες προσλήψεις.

Η συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα θεωρείται πλέον η πιο δυναμική και ταχύτερα αναπτυσσόμενη στην αγορά, καθώς διαθέτει υψηλό επίπεδο γνώσεων και δεξιοτήτων. Ωστόσο, δεν λείπουν οι επιφυλάξεις από πλευράς εργοδοτών, οι οποίοι συχνά εμφανίζονται διστακτικοί απέναντι σε στερεότυπα που συνοδεύουν τους νεότερους εργαζομένους – ότι διεκδικούν έντονα, αλλάζουν συχνά εργασία ή δίνουν μεγαλύτερη βαρύτητα στα κίνητρα και λιγότερο στη σταθερότητα.

Παρά τις ενστάσεις αυτές, τα στοιχεία του πληροφοριακού συστήματος «ΕΡΓΑΝΗ» δείχνουν ξεκάθαρα ότι το μεγαλύτερο μέρος των νέων θέσεων απασχόλησης αφορά νέους 15-24 ετών. Συγκεκριμένα, εννέα στις είκοσι προσλήψεις γίνονται από αυτή την ομάδα, ενώ μία στις τέσσερις αφορά εργαζόμενους ηλικίας 45-64 ετών. Η συμμετοχή των εργαζομένων άνω των 64 ετών στη νέα μισθωτή απασχόληση υποχώρησε ελαφρώς σε σχέση με το 2024, καταγράφοντας μερίδιο 1,4% (4.500 θέσεις).

Ενδιαφέρον παρουσιάζει και η ανισότητα ανά φύλο, καθώς το ποσοστό των γυναικών στις νέες προσλήψεις παραμένει σταθερά χαμηλότερο, μεταξύ 38% και 40%. Με άλλα λόγια, έξι στις δέκα θέσεις καταλαμβάνονται από άνδρες.

Στο μέτωπο της συνολικής απασχόλησης, το πρώτο επτάμηνο του 2025 καταγράφηκαν 319.593 νέες θέσεις μισθωτής εργασίας, επίδοση που αποτελεί την καλύτερη των τελευταίων δεκαετιών, συγκρίσιμη με το 2001. Οι προσλήψεις ξεπέρασαν τα δύο εκατομμύρια, εκ των οποίων 1,16 εκατ. ήταν πλήρους απασχόλησης. Σε σχέση με την περσινή χρονιά, οι συνολικές προσλήψεις αυξήθηκαν κατά 2%, ενώ οι προσλήψεις πλήρους απασχόλησης σημείωσαν άνοδο 5,2%.

Την ίδια στιγμή, παρατηρείται ενίσχυση των ευέλικτων μορφών εργασίας. Οι μετατροπές συμβάσεων πλήρους απασχόλησης σε μερική απασχόληση έφτασαν τις 27.000, έναντι 24.600 την αντίστοιχη περίοδο του 2024. Σχεδόν τα τρία στα τέσσερα από αυτά τα περιστατικά αφορούν μετατροπές σε μερική απασχόληση, ενώ μικρότερο ποσοστό μετατρέπεται σε εκ περιτροπής εργασία, κυρίως με τη συναίνεση του εργαζομένου. Μόλις το 1,4% των μετατροπών έγινε χωρίς συμφωνία.

Η εικόνα που διαμορφώνεται δείχνει πως η ελληνική αγορά εργασίας βρίσκεται σε σταδιακή μετάβαση: οι νέοι διεκδικούν μεγαλύτερο μερίδιο, οι προσλήψεις συνεχίζουν ανοδικά και οι μορφές απασχόλησης προσαρμόζονται σε πιο ευέλικτα μοντέλα, σύμφωνα με τις σύγχρονες ανάγκες της οικονομίας.