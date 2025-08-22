Δικαστική επιτροπή στην Καλιφόρνια απέρριψε την Πέμπτη το αίτημα αποφυλάκισης υπό όρους του Έρικ Μενέντεζ, ο οποίος έγινε γνωστός στις ΗΠΑ επειδή, μαζί με τον αδελφό του Λάιλ, δολοφόνησαν τους εύπορους γονείς τους στην πολυτελή κατοικία τους στο Μπέβερλι Χιλς, πριν από περισσότερες από τρεις δεκαετίες.

Ο 54χρονος σήμερα κρατούμενος ενημερώθηκε πως «η αποφυλάκισή του με όρους απορρίπτεται για τρία χρόνια», κατά τη διάρκεια σχετικής ακρόασης, σύμφωνα με ανακοίνωση. Το αντίστοιχο αίτημα του αδελφού του, Λάιλ, πρόκειται να εξεταστεί ξεχωριστά αργότερα μέσα στην ημέρα.