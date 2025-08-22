Ένα σπάνιο δέντρο προϊστορικής προέλευσης που καλλιεργείται σε κήπο στη Βρετανία, έδωσε για πρώτη φορά σπόρους, οι οποίοι εκτιμώνται σε χιλιάδες δολάρια.

Ο Άλιστερ και η Πάμελα Τόμπσον, και οι δύο 75 ετών, συνταξιούχοι, απέκτησαν το 2010 έναν οξύκεδρο Wollemi (γνωστό και ως «δέντρο των δεινοσαύρων») ή «λεφτόδεντρο» όπως το αποκαλούν πληρώνοντας μόλις 94 δολάρια για το νεαρό δενδρύλλιο. Το φύτεψαν στον κήπο τους στο Γουίτσενφορντ του Γουόρσεστερσαϊρ και, έπειτα από 14 χρόνια, το δέντρο ύψους πλέον 4 μέτρων παρήγαγε τους πρώτους του σπόρους, αξίας άνω των 6.000 δολαρίων, όπως αναφέρει η nypost.

Η Πάμελα ανακάλυψε τον περασμένο Απρίλιο ότι το σπάνιο δέντρο έφερε καρπούς για πρώτη φορά. Μέσα στον Αύγουστο, πέντε μεγάλοι κώνοι απέδωσαν περίπου 100 σπόρους ο καθένας, με περισσότερους να αναμένονται σύντομα. Οι σπόροι αυτοί εκτιμώνται σε περίπου 13 δολάρια ο καθένας, γεγονός που σημαίνει ότι το ζευγάρι θα μπορούσε να αποκομίσει δεκάδες χιλιάδες δολάρια τα επόμενα χρόνια. «Αποδεικνύεται τελικά ότι τα λεφτά μπορούν να φυτρώσουν στα δέντρα», σχολίασε με χιούμορ ο Άλιστερ, συνταξιούχος χειρουργός.

Retired couple’s prehistoric ‘money tree’ produces first-ever seeds worth over $6K https://t.co/tw33if1BQQ pic.twitter.com/MEbUwgmJKI — New York Post (@nypost) August 21, 2025

Ένα δέντρο εξαφανισμένο εδώ και εκατομμύρια χρόνια

Ο οξύκεδρος Wollemi θεωρούταν εξαφανισμένος εδώ και 90 εκατομμύρια χρόνια, από την εποχή του Τυραννόσαυρου Ρεξ. Ωστόσο, μια μικρή ομάδα τέτοιων δέντρων ανακαλύφθηκε το 1994, 200 χιλιόμετρα δυτικά του Σίδνεϊ στην Αυστραλία, και έκτοτε έχουν διανεμηθεί σε διάφορες χώρες σε μορφή δενδρυλλίων και μοσχευμάτων.

Η Πάμελα, πρώην αστυνομικός, δήλωσε ενθουσιασμένη με το εύρημα: «Ήταν πολύ συγκινητικό να κρατάω στα χέρια μου σπόρους ενός τόσο αρχαίου δέντρου, που υπήρχε όταν ζούσαν οι δεινόσαυροι. Σκοπεύω να δοκιμάσω να φυτρώσω μερικούς, ώστε να συμβάλω στην προστασία αυτού του απειλούμενου είδους».

Το ζευγάρι, που έχει τρία εγγόνια, σχεδιάζει να διαθέσει τους σπόρους σε μικρά πακέτα, προς 7 δολάρια το καθένα (περίπου 1 δολάριο ανά σπόρο), με σκοπό να συγκεντρώσει χρήματα για φιλανθρωπικούς σκοπούς. «Έχουμε δει μικρά δέντρα να πωλούνται πάνω από 1.300 δολάρια, κάτι που δείχνει πόσο σπάνια είναι», πρόσθεσε η Πάμελα.

Οι οξύκεδροι Wollemi, συγγενείς των δέντρων «αραχνοκαρύδα», φέρουν τόσο αρσενικούς όσο και θηλυκούς καρπούς. Οι Τόμπσον θα ανοίξουν τον κήπο τους στο κοινό την Κυριακή 24 Αυγούστου, στο πλαίσιο του National Garden Scheme, δίνοντας την ευκαιρία στους επισκέπτες να δουν από κοντά το μοναδικό δέντρο που συνδέει τον σύγχρονο κόσμο με την εποχή των δεινοσαύρων.