Μπορεί το κυβερνητικό επιτελείο να είναι προσηλωμένο έως την τελευταία στιγμή στην ΔΕΘ από την οποία μας χωρίζουν 15 ημέρες, ωστόσο, συνεργάτες του πρωθυπουργού παράλληλα με αυτές τις διεργασίες επιχειρούν να εστιάσουν στις πολιτικές που θα αλλάξουν το κλίμα με συγκεκριμένη στόχευση έτσι ώστε η Νέα Δημοκρατία να πλησιάσει αν όχι να επιτύχει την αυτοδυναμία.

Ο σχεδιασμός είναι μακροπρόθεσμος και ο ορίζοντας είναι η λήξη της κυβερνητικής θητείας στις αρχές του 2027. Το 2026 αναμφίβολα θα είναι μια προεκλογική χρονιά όπου οι κινήσεις πρέπει να είναι προσεκτικές και οποιοδήποτε παραπάτημα μπορεί να κοστίσει ακριβά.

Με βασικό όπλο την καλή πορεία της οικονομίας γεγονός που δίνει τη δυνατότητα στον πρωθυπουργό να επιστρέφει στους πολίτες το μέρισμα της ανάπτυξης, παράλληλα γίνονται σχεδιασμοί για την ανασυγκρότηση του κομματικού μηχανισμού ενόψει του συνεδρίου της ΝΔ που τοποθετείται στο τέλος του έτους ή στις αρχές του επόμενου. Αυτός ο μηχανισμός θα οδηγήσει το κόμμα στις εκλογές και τον Κυριάκο Μητσοτάκη σε ακόμα μια θητεία.

Μέσα στο φθινόπωρο θα πραγματοποιηθεί και το συνέδριο της ΟΝΝΕΔ και οι εσωκομματικές εκλογές της Νέας Δημοκρατίας για προέδρους των ΔΕΕΠ (Νομαρχιακές), των ΔΗΜΤΟ (Τοπικές) και την ανάδειξη συνέδρων για το συνέδριο.

Ο πρωθυπουργός ποντάρει επίσης πολλά στην προσέλκυση των νέων μέσα από πολιτικές για την στήριξή τους καθώς αποτελούν και μια δεξαμενή ψηφοφόρων καθόλου ευκαταφρόνητη.

Αυτό που ζητάει από τους συνεργάτες του πέραν από τις παροχές για την στήριξη των νέων τόσο στο θέμα της στέγης όσο και στην δημιουργία οικογένειας είναι να δοθεί προοπτική στην κοινωνική αυτή ομάδα που αποτελεί το μέλλον της χώρας. Γιατί μπορεί να μειώνεται για παράδειγμα η ανεργία και να δημιουργούνται νέες θέσεις εργασίας, ωστόσο αυτές πρέπει να είναι και καλά αμειβόμενες έτσι ώστε μέσα από την εργασιακή ασφάλεια να παρακινηθούν να κάνουν βήματα που σήμερα διστάζουν.

Σε πολιτικό επίπεδο στο Μέγαρο Μαξίμου δεν βλέπουν με κακό μάτι την επιστροφή του Αλέξη Τσίπρα καθώς είναι ένας αντίπαλος ο οποίος όσες φορές έχει δοκιμαστεί απέναντι στον Κυριάκο Μητσοτάκη έχει ηττηθεί κατά κράτος και όπως τονίζουν οι μνήμες της διακυβέρνησής του είναι νωπές στους πολίτες.

Για τον λόγο αυτό τόσο ο πρωθυπουργός όσο και κορυφαία κυβερνητικά στελέχη όποτε καλούνται να σχολιάσουν τόσο το rebranding του πρώην πρωθυπουργού όσο και τις όλες και πιο πυκνές τοποθετήσεις του καλούν τους πολίτες να κάνουν την σύγκριση του πρόσφατου χθες με το σήμερα. Που ήταν η Ελλάδα επί κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ το 2019 σε όλα τα επίπεδα και που είναι σήμερα. Πόσο τραυματικά ήταν τα χρόνια των μνημονίων για το σύνολο των Ελλήνων και πως ο Αλέξης Τσίπρας δεν μπορεί να εμφανίζεται ως Μεσσίας ενώ δεν έκανε ποτέ την αυτοκριτική του για όσα προκάλεσε στη χώρα.