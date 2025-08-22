Ως η αφετηρία για ένα σπριντ έως το τέλος του έτους αλλά και ως ένα βήμα από το οποίο αναμένεται να σκιαγραφήσει την επόμενη τετραετία θεωρεί τη ΔΕΘ και την ομιλία του στο Βελλίδειο στις 6 Σεπτεμβρίου ο πρωθυπουργός.

Παράλληλα με την κατάρτιση της λίστας των μέτρων που θα ανακοινωθούν στη Θεσσαλονίκη και η οποία θα διαμορφώνεται έως την τελευταία στιγμή, ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να απευθυνθεί στους πολίτες δίνοντας το στίγμα των προθέσεών του για τη συνέχεια ακόμα και μετά τις κάλπες του 2027.

«Η ομιλία στη ΔΕΘ δεν θα είναι απλά ένα πακέτο εξαγγελιών αλλά ένας οδικός χάρτης για το σύνολο των πολιτικών που σκοπεύει να ακολουθήσει ο πρωθυπουργός, αν οι πολίτες του δώσουν και μια τρίτη κυβερνητική θητεία», έλεγε στο Newsbeast στενός του συνεργάτης.

Παράλληλα, στο κυβερνητικό στρατόπεδο προετοιμάζονται για τις κοινοβουλευτικές μάχες που έχουν μπροστά τους, κυρίως για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, και ταυτόχρονα δρομολογούν τις μεταρρυθμίσεις που έχουν εξαγγελθεί και με τη μορφή νομοσχεδίων θα τεθούν προς ψήφιση με το άνοιγμα της Βουλής.

Πρόκειται για εμβληματικά νομοσχέδια τα οποία θα αλλάξουν την εικόνα του κράτους, θα βελτιώσουν την καθημερινότητα των πολιτών, θα θέσουν τέλος σε παθογένειες που αποτελούν τροχοπέδη στην ανάπτυξη εδώ και δεκαετίες.

Μεταξύ αυτών είναι η αλλαγή του πειθαρχικού συστήματος στο Δημόσιο, με πάνω από 2.000 εκκρεμείς πειθαρχικές υποθέσεις. Το νομοσχέδιο προβλέπει ένα ενιαίο πειθαρχικό συμβούλιο αποτελούμενο από στελέχη του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους. Στο παιχνίδι θα μπει και η ψηφιοποίηση διαδικασιών έτσι ώστε όλα να είναι αδιάβλητα.

Επίσης, στις αρχές Σεπτεμβρίου θα κατατεθεί το νομοσχέδιο για την παράνομη μετανάστευση με ιδιαίτερα αυστηρό πλαίσιο.

Το ίδιο διάστημα θα κατατεθεί το σχέδιο για τον νέο Κώδικα για τους ΟΤΑ που προβλέπει εκλογές περιφερειαρχών και δημάρχων σε έναν μόνο γύρο, με ενισχυμένο εκλογικό σύστημα.

Η καθημερινότητα στους δρόμους θα αλλάξει επίσης καθώς μέσα στο φθινόπωρο θα κατατεθεί προς ψήφιση στη Βουλή το νομοσχέδιο για την οδική ασφάλεια. Χιλιάδες κάμερες θα τοποθετηθούν σε δρόμους, λεωφορεία και αστικά μέσα μεταφοράς, ενώ οι παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας θα καταγράφονται ψηφιακά, με δυνατότητα online υποβολής ενστάσεων και πληρωμής των προστίμων.

Με ενδιαφέρον αναμένεται και από το υπουργείο Δικαιοσύνης, το νομοσχέδιο για την ενσωμάτωση των κυρώσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο εσωτερικό δίκαιο, καθώς όλα τα κράτη-μέλη της Ε.Ε. υποχρεούνται να μετατρέψουν σε ποινικά αδικήματα μια σειρά από παραβάσεις, ώστε να διασφαλίζεται ενιαία εφαρμογή του ευρωπαϊκού δικαίου.

Παρεμβάσεις θα γίνουν και στην υγεία με ρυθμίσεις για την καλύτερη εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων, για τη δυνατότητα να μπορούν επικουρικοί γιατροί να ασκούν περιορισμένο ιδιωτικό έργο, για την αποτελεσματικότερη διαχείριση της φαρμακευτικής δαπάνης, αλλά και το νέο σύστημα αξιολόγησης για τα στελέχη του ΕΣΥ.