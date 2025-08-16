Μια πλούσια νομοθετική δράση εκ μέρους της κυβέρνησης αναμένεται μετά τη θερινή ανάπαυλα του Αυγούστου και το εκ νέου άνοιγμα της Βουλής, με ένα πακέτο έξι νομοσχεδίων, τα οποία θα κατατίθενται σταδιακά.

Πρόκειται για παρεμβάσεις που αγγίζουν νευραλγικούς τομείς του κράτους και της καθημερινότητας των πολιτών, στοχεύοντας σε μεταρρυθμίσεις που έχουν καθυστερήσει για δεκαετίες. Η ατζέντα περιλαμβάνει αλλαγές στη λειτουργία του Δημοσίου, την αυστηροποίηση της μεταναστευτικής πολιτικής, την ανανέωση της τοπικής αυτοδιοίκησης, τον εκσυγχρονισμό της οδικής ασφάλειας με τη χρήση τεχνολογίας, νέες ρυθμίσεις στον χώρο της Υγείας, αλλά και ένα ειδικό νομοθέτημα για την εφαρμογή των κυρώσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Πρώτο στη λίστα των νομοσχεδίων είναι η αλλαγή του πειθαρχικού συστήματος στο Δημόσιο, μια μεταρρύθμιση που χαρακτηρίζεται επείγουσα. Σήμερα υπάρχουν περισσότερες από 2.000 εκκρεμείς πειθαρχικές υποθέσεις, που σε αρκετές περιπτώσεις παραμένουν ανολοκλήρωτες για πάνω από πέντε ή και έξι χρόνια. Το υπουργείο Εσωτερικών προτείνει λοιπόν τη δημιουργία ενός νέου, ενιαίου πειθαρχικού συμβουλίου με στελέχη του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, τα οποία θα εργάζονται αποκλειστικά για την εξέταση τέτοιων υποθέσεων. Παράλληλα, προβλέπεται η εισαγωγή ψηφιακών εργαλείων στη διαδικασία, όπως η ηλεκτρονική κατάθεση στοιχείων και η ψηφιακή παρακολούθηση της πορείας κάθε φακέλου. Ο στόχος είναι να επιταχυνθούν οι διαδικασίες, να μειωθεί η γραφειοκρατία και να ενισχυθεί η διαφάνεια στη δημόσια διοίκηση.

Το δεύτερο νομοσχέδιο που προγραμματίζεται για κατάθεση στις αρχές Σεπτεμβρίου αφορά την παράνομη μετανάστευση. Το νέο πλαίσιο αναμένεται να είναι πιο αυστηρό, με στόχο την αποτροπή και τον καλύτερο έλεγχο των μεταναστευτικών ροών, όπως έχει δηλώσει και ο αρμόδιος υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνος Πλεύρης. Σύμφωνα με πληροφορίες, θα περιλαμβάνει ποινές φυλάκισης για όσους απορρίπτονται από το σύστημα ασύλου αλλά παραμένουν παράνομα στη χώρα, καθώς και τη χρήση ηλεκτρονικών «βραχιολιών» εντοπισμού για άτομα που βρίσκονται σε λίστες επιστροφής. Στο «μικροσκόπιο» βρίσκεται και η τροπολογία που αναστέλλει την υποβολή αιτήματος ασύλου για αφίξεις από τη Βόρεια Αφρική, η οποία λήγει τον Οκτώβριο. Το αν θα παραταθεί ή όχι θα εξαρτηθεί από την κατάσταση εκείνης της περιόδου, καθώς η κυβέρνηση διατηρεί ανοιχτά όλα τα ενδεχόμενα.

Σημαντικές αλλαγές αναμένονται και στην τοπική αυτοδιοίκηση, με το νέο Κώδικα ΟΤΑ που θα παρουσιαστεί στη Βουλή το φθινόπωρο. Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, το νέο πλαίσιο θα προβλέπει εκλογές περιφερειαρχών και δημάρχων σε έναν μόνο γύρο, με ενισχυμένο εκλογικό σύστημα, ενώ θα θεσμοθετηθεί και ο ρόλος του γενικού επόπτη νομιμότητας για να ελέγχονται οι αποφάσεις των αιρετών. Επίσης, θα δημιουργηθεί ενιαίο σύστημα καταγραφής και διαχείρισης των οικονομικών των δήμων, με στόχο μεγαλύτερη διαφάνεια και ευκολία στην εξυπηρέτηση των πολιτών. Στο νέο Κώδικα θα περιλαμβάνονται και ειδικές ρυθμίσεις για τους μικρούς νησιωτικούς και ορεινούς δήμους, με σκοπό να ενισχυθεί η λειτουργία τους και να αντιμετωπιστούν οι ιδιαίτερες δυσκολίες που αντιμετωπίζουν.

Ένα ακόμα νομοσχέδιο που βρίσκεται προ των πυλών αφορά την οδική ασφάλεια, το οποίο θα φέρει προς συζήτηση και ψήφιση στο Κοινοβούλιο το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Πρόκειται για μια εκτεταμένη παρέμβαση που βασίζεται σε ψηφιακές τεχνολογίες και σύγχρονες μεθόδους παρακολούθησης. Στο πλαίσιο αυτό, θα εγκατασταθούν χιλιάδες κάμερες σε δρόμους, λεωφορεία και αστικά μέσα μεταφοράς, ενώ οι παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας θα καταγράφονται ψηφιακά, με δυνατότητα online υποβολής ενστάσεων και πληρωμής των προστίμων. Το σύστημα θα συνδεθεί με φορείς όπως η ΕΛ.ΑΣ., η ΑΑΔΕ και ο ΟΑΣΑ, και θα δημιουργηθεί ένα εθνικό παρατηρητήριο οδικής ασφάλειας για την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των μέτρων. Όλα αυτά με απόλυτο σεβασμό στην προστασία των προσωπικών δεδομένων, όπως διαβεβαιώνουν κυβερνητικές πηγές.

Στο μέτωπο της Δικαιοσύνης, το αρμόδιο υπουργείο ετοιμάζει νομοθετική πρωτοβουλία για την ενσωμάτωση των κυρώσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο εσωτερικό δίκαιο. Η νέα νομοθεσία θα προβλέπει ποινές για πράξεις όπως η παροχή κεφαλαίων ή υπηρεσιών σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα που βρίσκονται σε λίστα κυρώσεων, η μη συμμόρφωση με αποφάσεις δέσμευσης περιουσιακών στοιχείων, αλλά και η παράνομη συμμετοχή σε εμπορικές συναλλαγές ή επενδύσεις που έχουν απαγορευτεί με βάση τις ευρωπαϊκές οδηγίες. Η Ελλάδα, όπως και όλα τα κράτη-μέλη της Ε.Ε., υποχρεούται να μετατρέψει σε ποινικά αδικήματα μια σειρά από παραβάσεις, ώστε να διασφαλίζεται ενιαία εφαρμογή του ευρωπαϊκού δικαίου.

Τέλος, η κυβέρνηση θα προχωρήσει σε παρεμβάσεις και στον τομέα της Υγείας, μέσω ενός νομοσχεδίου που επεξεργάζεται το αντίστοιχο υπουργείο. Στο σχέδιο περιλαμβάνεται η αναβάθμιση της πλατφόρμας ΗΔΙΚΑ για την καλύτερη διαχείριση των ραντεβού με τον ΕΟΠΥΥ, η ανανέωση των μονάδων ημερήσιας νοσηλείας και η δυνατότητα να μπορούν επικουρικοί γιατροί να ασκούν περιορισμένο ιδιωτικό έργο, υπό προϋποθέσεις. Επίσης, εξετάζονται ρυθμίσεις για την αποτελεσματικότερη διαχείριση της φαρμακευτικής δαπάνης, ενώ θα εισαχθεί νέο σύστημα αξιολόγησης για τα στελέχη του ΕΣΥ, με στόχο να παραμείνουν στο δημόσιο σύστημα υγείας τα πιο έμπειρα και αποτελεσματικά στελέχη.