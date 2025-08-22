Ο Ντόναλντ Τραμπ, ανακοίνωσε την Παρασκευή ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα αποκτήσουν συμμετοχή 10% στην Intel (INTC.O) μέσω συμφωνίας με τον κατασκευαστή μικροτσίπ, ενώ σχεδιάζονται και περαιτέρω παρόμοιες κινήσεις, σηματοδοτώντας την πιο πρόσφατη ασυνήθιστη παρέμβαση του Λευκού Οίκου στην επιχειρηματική δραστηριότητα.

Οι ΗΠΑ συμφώνησαν να αγοράσουν μετοχές Intel αξίας 9,9% αντί 8,9 δισεκατομμυρίων δολαρίων, σε τιμή 20,47 δολάρια ανά μετοχή, δηλαδή περίπου 4 δολάρια χαμηλότερα από την τιμή κλεισίματος της Intel την Παρασκευή, που ήταν 24,80 δολάρια ανά μετοχή.

Η κυβέρνηση θα χρηματοδοτήσει την αγορά των 433,3 εκατομμυρίων μετοχών με κεφάλαια από τα 5,7 δισ. δολάρια αχρησιμοποίητων επιδοτήσεων του CHIPS Act και 3,2 δισ. δολάρια που είχαν δοθεί στην Intel για το πρόγραμμα Secure Enclave. Οι μετοχές της Intel υποχώρησαν κατά 1,2% στο μεταγενέστερο εμπόριο της Παρασκευής.

Ο Τραμπ αναμένεται να συναντηθεί με τον διευθύνοντα σύμβουλο της Intel, Λιπ-Μπου Ταν, αργότερα την Παρασκευή, σύμφωνα με αξιωματούχο του Λευκού Οίκου. Η εξέλιξη αυτή έρχεται μετά από συνάντηση του Ταν με τον Τραμπ νωρίτερα αυτόν τον μήνα, η οποία προκλήθηκε από το αίτημα του Τραμπ για παραίτηση του διευθύνοντος λόγω σχέσεων της Intel με κινεζικές εταιρείες.

«Ήρθε θέλοντας να κρατήσει τη δουλειά του και κατέληξε να μας δώσει 10 δισεκατομμύρια για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Οπότε αγοράσαμε 10 δισεκατομμύρια», δήλωσε ο Τραμπ την Παρασκευή.

Ο Υπουργός Εμπορίου, Χάουαρντ Λούτνικ, ανέφερε στο X ότι η συμφωνία ολοκληρώθηκε. «Οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής πλέον κατέχουν το 10% της Intel», έγραψε, προσθέτοντας ότι ο Ταν έκανε μια συμφωνία «που είναι δίκαιη για την Intel και για τον Αμερικανικό Λαό».

Παρά το γεγονός ότι ο Τραμπ δεν διευκρίνισε λεπτομέρειες για τα 10 δισεκατομμύρια, η συμμετοχή αυτή αντιστοιχεί περίπου στο ποσό που η Intel πρόκειται να λάβει μέσω των επιδοτήσεων CHIPS Act για την κατασκευή εργοστασίων τσιπ στις ΗΠΑ.

Η επένδυση της Intel αποτελεί μέρος σειράς ασυνήθιστων συμφωνιών με αμερικανικές εταιρείες, όπως η συμφωνία που επέτρεψε στην Nvidia να πουλήσει τα H20 chips στην Κίνα, διατηρώντας 15% των πωλήσεων. Το Πεντάγωνο αναμένεται επίσης να γίνει ο μεγαλύτερος μέτοχος μικρής εταιρείας εξόρυξης σπάνιων γαιών, ενώ η κυβέρνηση διαπραγματεύτηκε «χρυσή μετοχή» με δικαιώματα βέτο για την αγορά της U.S. Steel από τη Nippon Steel.

Η ευρεία παρέμβαση της κυβέρνησης στις επιχειρηματικές υποθέσεις έχει προκαλέσει ανησυχία στους επικριτές, οι οποίοι υποστηρίζουν ότι οι ενέργειες Τραμπ δημιουργούν νέα επιχειρηματικά ρίσκα. Αξιωματούχοι ανέφεραν προηγουμένως στο Reuters ότι η κυβέρνηση Τραμπ επιθυμούσε να μετατρέψει 7,9 δισεκατομμύρια δολάρια σε επιδοτήσεις σε μετοχικό κεφάλαιο της Intel.

Την Πέμπτη, αξιωματούχος του Λευκού Οίκου δήλωσε ότι η κυβέρνηση δεν επιδιώκει συμμετοχή σε μετοχικό κεφάλαιο εταιρειών όπως η TSMC ή η Micron, που έχουν αυξήσει τις επενδύσεις τους στις ΗΠΑ. Η SoftBank συμφώνησε να αποκτήσει συμμετοχή 2 δισεκατομμυρίων δολαρίων στην Intel την περασμένη Δευτέρα.

Ο Ντάνιελ Μόργκαν, ανώτερος διαχειριστής χαρτοφυλακίου στη Synovus Trust, δήλωσε ότι τα προβλήματα της Intel ξεπερνούν την ένεση μετρητών από τη SoftBank ή τη συμμετοχή της κυβέρνησης.