Ισχυρές βροχές και καταιγίδες έπληξαν την Αττική και την πόλη της Αθήνας από τα ξημερώματα έως και το πρωί της Παρασκευής 28 Νοεμβρίου λόγω της κακοκαιρίας «Adel», ενώ βροχοπτώσεις σημειώθηκαν και στη Θεσσαλονίκη και άλλες περιοχές της χώρας.

Το πρώτο κύμα έντονης κακοκαιρίας εκδηλώθηκε αργά τη νύχτα στην Αττική, ενώ ένα δεύτερο ακολούθησε τις πρώτες πρωινές ώρες, προκαλώντας σημαντικά προβλήματα στο οδικό δίκτυο του λεκανοπεδίου. Κατά τις έξι το πρωί και έπειτα καταγράφηκε χαλαζόπτωση σε αρκετά σημεία, ενώ κάθε λίγα δευτερόλεπτα «έπεφτε» κεραυνός και ηχούσαν βροντές.

Σε χάρτη του meteo αποτυπώνονται τα αθροιστικά ύψη βροχόπτωσης έως τις 09:00 το πρωί, όπως αυτά καταγράφηκαν από 101 μετεωρολογικούς σταθμούς του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / meteo.gr στην ευρύτερη περιοχή Αττικής Βοιωτίας και Εύβοιας.

Όπως φαίνεται στον χάρτη, το μεγαλύτερο καταγεγραμμένο ύψος φτάνει τα 52 χιλιοστά, ενώ πολλές περιοχές του λεκανοπεδίου δέχθηκαν ιδιαίτερα έντονη βροχόπτωση.

Πού έπεσε το μεγαλύτερο ύψος βροχής – Δείτε χάρτη

Συγκεκριμένα:

Φάληρο: 52 mm

Άλιμος: 50 mm

Κηφισιά: 50 mm

Αίγινα: 49 mm

Εκάλη: 48 mm

Περιστέρι: 41 mm

Χαϊδάρι (Δάσος): 40 mm

Μαλακάσα: 34 mm

Η χωρική κατανομή δείχνει ότι τα μεγαλύτερα ύψη βροχής σημειώθηκαν στα κεντρικά και νότια τμήματα της Αττικής. Οι αποχρώσεις του μπλε στον χάρτη αποτυπώνουν τη ραγδαιότητα, με τις πιο σκούρες περιοχές να αντιστοιχούν σε μεγαλύτερες ποσότητες νερού.

Συνολικά, ο χάρτης επιβεβαιώνει ότι η κακοκαιρία έδωσε πολύ μεγάλη ποσότητα βροχής σε σύντομο χρονικό διάστημα, κάτι που εξηγεί τις πλημμύρες και τα προβλήματα που προέκυψαν σε αρκετές περιοχές της Αττικής.

Η Αθήνα «πλημμύρισε με 40 χιλιοστά»

Σύμφωνα με τον πρώην διευθυντή της ΕΜΥ, Θοδωρή Κολυδά, στο κέντρο της Αθήνας καταγράφηκαν έως και 40 χιλιοστά βροχής, ενώ σε περιοχές όπως Ζωγράφου και Γουδί τα ύψη υετού ξεπέρασαν τα 38–39 mm. «Δεν είναι υπερβολή να πούμε ότι η Αθήνα πλημμύρισε με 40 χιλιοστά», τόνισε, επισημαίνοντας ότι σε αστικό περιβάλλον τέτοιες ποσότητες αρκούν για να δημιουργήσουν σοβαρές συσσωρεύσεις υδάτων και καθυστερήσεις.

Ο μετεωρολόγος Γιώργος Τσατραφύλλιας τόνισε ότι οι σταθμοί του Εθνικού Αστεροσκοπείου στην Αττική κατέγραψαν πάνω από 50 mm βροχής, επισημαίνοντας τον έντονο χαρακτήρα των καταιγίδων με εκατοντάδες κεραυνούς και αστραπές. Παράλληλα εξέφρασε ανησυχία για το μέλλον, θέτοντας το ερώτημα τι θα συμβεί όταν, σε ένα κλίμα που γίνεται όλο και πιο ασταθές, καταγραφούν ποσότητες 150 ή 200 mm μέσα σε λίγες ώρες.

Κλειστά τα σχολεία σε 11 δήμους της χώρας

Έντεκα δήμοι συνολικά, στις Περιφέρειες Αττικής, Πειραιά και Νήσων, Ηπείρου, Πελοποννήσου, καθώς επίσης και Ιόνιων Νήσων αποφάσισαν να κλείσουν τα σχολεία σήμερα, Παρασκευή.

Πιο συγκεκριμένα, λόγω της έντονης κακοκαιρίας σε διάφορες περιοχές της χώρας, το υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, ενημέρωσε ότι σήμερα, Παρασκευή, παραμένουν κλειστά τα σχολεία στους εξής δήμους:

Περιφέρεια Αττικής

Δήμος Διονύσου

Δήμος Πεντέλης

Δήμος Σπάτων – Αρτέμιδος

Περιφέρεια Πειραιώς και Νήσων

Δήμος Γαλατά Πειραιά

Δήμος Μεθάνων Πειραιά

Δήμος Αγκιστρίου Πειραιά

Περιφέρεια Ηπείρου

Δήμος Ζηρού

Δήμος Ευρώτα Λακωνίας

Δήμος Κεντρικών Τζουμέρκων

Περιφέρεια Πελοποννήσου

Δήμος Ερμιονίδας

Περιφέρεια Ιόνιων Νήσων

Δήμος Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων (14ο Νηπιαγωγείο και 14ο Δημοτικό Σχολείο)

Σημειώνεται ότι η απόφαση για το κλείσιμο των σχολείων πάρθηκε από τους επιμέρους δήμους, καθώς οι δήμοι έχουν την ευθύνη για τη λειτουργία ή μη των σχολείων. Όπως έγινε γνωστό από πλευράς υπουργείου Παιδείας, η ηγεσία του ΥΠΑΙΘΑ «βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με τις Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης και με όλους τους δήμους που αντιμετωπίζουν προβλήματα από τα έντονα καιρικά φαινόμενα».

Αύριο, Σάββατο, τα ισχυρά φαινόμενα θα περιοριστούν στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα, ωστόσο βροχοπτώσεις περιμένουμε σε αρκετές περιοχές της χώρας. Παράλληλα οι άνεμοι θα στραφούν σε δυτικών διευθύνσεων και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση.

Η Κυριακή θα είναι μια ημέρα με εξασθένηση των φαινομένων σε όλη τη χώρα, τα οποία θα περιοριστούν στα δυτικά, τα νότια και το ανατολικό Αιγαίο.

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας προειδοποιεί τους πολίτες να αποφεύγουν διελεύσεις από ρέματα, υπαίθριες εργασίες, παραμονή κάτω από δέντρα ή μεταλλικές κατασκευές και να τηρούν πιστά τις οδηγίες των αρχών. Υπογραμμίζει επίσης την ανάγκη σωστής συντήρησης υδρορροών και την αποσύνδεση ηλεκτρικών συσκευών σε περιόδους έντονης κεραυνικής δραστηριότητας.