Αν θέλετε να ζήσετε μια ξεχωριστή εμπειρία που θα θυμάστε για όλη σας τη ζωή, τότε θα πρέπει να βάλετε στην ταξιδιωτική σας λίστα το Μεξικό. Και πιο συγκεκριμένα, τις πυραμίδες στο Παλένκε που βρίσκονται κοντά στην Πόλη του Μεξικού.

Εντοπίζονται μέσα στη ζούγκλα και αυτό τις κάνει ακόμα πιο συναρπαστικές σε συνδυασμό με την ιστορία που κουβαλάνε. Το Παλένκε υπήρξε πόλη-κράτος των Μάγια στην πολιτεία Τσιάπας στο νότιο Μεξικό. Οι Μάγιας εγκαταστάθηκαν εκεί το 100 μ.Χ. και κατά τη βασιλεία του Πακάλ η πόλη απλωνόταν σε 20 χλμ. Τότε χτίστηκαν τα περισσότερα εντυπωσιακά κτίσματα με χαρακτηριστικό τους τις οδοντωτές στέγες και τα ανάγλυφα. Ο επισκέπτης μπορεί να θαυμάσει εκατοντάδες ναούς και κτίσματα σε ερείπια, που θα τα ανακαλύψει περπατώντας σε μονοπάτια στη βαθιά ζούγκλα.

Μια από τις πιο γνωστές εικόνες είναι η επιτύμβια πλάκα στον ταφικό θάλαμο μιας από τις πλέον φημισμένες πυραμίδες των Μάγια, ο περίφημος «αστροναύτης του Παλένκε». Αν και πολλά λέγονται ότι αποτελεί το «τεκμήριο» των επισκέψεων εξωγήινων στο παρελθόν, ουσιαστικά πρόκειται για την αναπαράσταση του βασιλιά Πακάλ που πηγαίνει στον Κάτω Κόσμο. Το Παλένκε έχει χαρακτηριστεί μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO από το 1987, ενώ πολλοί το χαρακτηρίζουν και ως «Η χαμένη Ατλαντίδα» των Μάγιας.

