Ξεκίνησε η χειμερινή σεζόν στον Παρνασσό, καθώς το χιόνι κάλυψε στο χιονοδρομικό κέντρο, δημιουργώντας ιδανικές συνθήκες για σκι και χιονοσανίδα. Οι πρώτες νιφάδες έχουν ήδη καλύψει τις πίστες, ενώ η θερμοκρασία παραμένει χαμηλή, ευνοώντας τη διατήρηση του χιονιού.

Η εικόνα του τοπίου με τους κατάλευκους λόφους είναι εντυπωσιακή, σηματοδοτώντας την επίσημη έναρξη της χειμερινής περιόδου.

Όπως φαίνεται σε βίντεο που δημοσίευσε το Forecast Weather, το χιονοδρομικό κέντρο είναι «ντυμένο στα λευκά», ενώ στο βάθος το τοπίο καλύπτεται από πυκνό χιονιά, δημιουργώντας εντυπωσιακές χειμερινές εικόνες.