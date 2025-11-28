Αναστάτωση έχει προκαλέσει στην κοινωνία της Ξάνθης η υπόθεση της ανύψωσης ενός σταυρού ύψους 10 μέτρων στην κορυφή του όρους Αυγό. Η τοποθέτηση έγινε το πρωί της Κυριακής 23 Νοεμβρίου από ομάδα πολιτών δίπλα στην ελληνική σημαία και το σχετικό βίντεο γρήγορα δημοσιοποιήθηκε στο διαδίκτυο.

Μετά τη δημοσιοποίηση, η Δασική Υπηρεσία ξεκίνησε έρευνα για τη διαδικασία τοποθέτησης και το εάν είχαν ληφθεί οι απαραίτητες άδειες. Οι πολίτες που εμφανίζονται στο βίντεο κλήθηκαν σε απολογία την Πέμπτη 27 Νοεμβρίου, χωρίς όμως αυτή να πραγματοποιηθεί.

Σύμφωνα με το xanthinea.gr, οι έρευνες συνεχίζονται, καθώς πλέον η Υπηρεσία Αρχαιολογίας θα προβεί σε επιτόπιο έλεγχο στο σημείο όπου τοποθετήθηκε ο σταυρός. Μετά τον έλεγχο αυτό, αναμένεται να σχηματιστεί φάκελος που θα υποβληθεί στον Εισαγγελέα για να αποφασιστεί τυχόν συνέχεια της υπόθεσης.