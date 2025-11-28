Σε κλίμα ανείπωτης οδύνης τελείται αυτήν την ώρα στο Τυμπάκι του Ηρακλείου Κρήτης η κηδεία του 19χρονου Ραφαήλ, που έχασε τη ζωή του στη Ρόδο κατά τη διάρκεια στρατιωτικής άσκησης, μετά από έκρηξη χειροβομβίδας.

Σύμφωνα με πληροφορίες του patris.gr, από νωρίς το πρωί της Παρασκευής φίλοι, συγγενείς και πλήθος κόσμου έχουν βρεθεί στο σπίτι του 19χρονου στο Τυμπάκι, για να τον αποχαιρετήσουν και να συμπαρασταθούν στην οικογένειά του.

Στο σπίτι έχουν ήδη τοποθετηθεί τα δεκάδες στεφάνια που έχουν στείλει σωματεία, φορείς κ.ά. Παράλληλα, στελέχη του Λιμενικού Σώματος βρίσκονται στο μέρος, προκειμένου να συμπαρασταθούν στο πλευρό του πατέρα του 19χρονου.

Τα σχολεία της περιοχής σήμερα παραμένουν κλειστά, μετά από απόφαση του δημάρχου Φαιστού, Γρηγόρη Νικολιδάκη.

Η σορός του 19χρονου Ραφαήλ έφτασε στο αεροδρόμιο Ηρακλείου λίγο μετά τις 3 το μεσημέρι της Πέμπτης. Το φέρετρο ήταν τυλιγμένο με την ελληνική σημαία και το παρέλαβε όχημα γραφείου τελετών μαζί με την οικογένειά του, προκειμένου να τον μεταφέρει στον τόπο γέννησης και διαμονής του, στο Τυμπάκι.

Τα τελευταία λόγια του 19χρονου στον πατέρα του

«Είμαι μπορώ να πω “χαρούμενος” γιατί το παιδί μου πριν φύγω την Τρίτη, μου είπε με ένα χαμόγελο: “Μπαμπά αύριο θα πάμε να ρίξουμε χειροβομβίδες”. Τον ρώτησα “θα ρίξεις και εσύ;”. “Σιγά μη χάσω το πανηγύρι” μου είπε. Ήταν πολύ χαρούμενος, ενθουσιασμένος», είπε ο Μάνος Γαλυφιανάκης.

«Εμένα με ενδιαφέρει που το παιδί μου έφυγε χαρούμενο, τον είδα, κούκλος ήταν, έτσι θα τον θυμάμαι», πρόσθεσε στη συνέχεια.

Δικηγόρος οικογένειας 19χρονου: «Θα διερευνηθούν όλα τα ενδεχόμενα»

Την ίδια ώρα συνεχίζονται στη Ρόδο οι έρευνες για το τραγικό περιστατικό στο πεδίο βολής Αφάντου, όπου έχασε τη ζωή του ο 19χρονος οπλίτης, Ραφαήλ. Το δυστύχημα σημειώθηκε κατά τη μεταχείριση χειροβομβίδας, ενώ ένας ακόμα στρατιωτικός τραυματίστηκε σοβαρά και νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση. Οι αρμόδιες αρχές συνεχίζουν τη διαδικασία συλλογής στοιχείων και αυτοψίας στο σημείο του περιστατικού.

Ο δικηγόρος της οικογένειας, Γιώργος Κοκοσάλης, σε δηλώσεις του σε δημοσιογράφους τόνισε: «Η οικογένεια ζητά πλήρη διερεύνηση όλων των στοιχείων. Θα εξεταστούν όλα τα ενδεχόμενα, από πιθανή εγκληματική ενέργεια μέχρι αμέλεια, και θα διαπιστωθεί αν ο 19χρονος είχε την κατάλληλη εκπαίδευση για να χειρίζεται το συγκεκριμένο υλικό».