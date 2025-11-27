Λίγο μετά τις 3 το μεσημέρι της Πέμπτης, έφτασε στο αεροδρόμιο Ηρακλείου το στρατιωτικό αεροσκάφος που μετέφερε τη σορό του 19χρονου Ραφαήλ, ο οποίος έχασε τη ζωή του το πρωί της Τετάρτης 26 Νοεμβρίου, στο πεδίο βολής Αφάντου στη Ρόδο.

Το φέρετρο με τον 19χρονο ήταν τυλιγμένο με την ελληνική σημαία και το παρέλαβε όχημα γραφείου τελετών μαζί με την οικογένειά του, προκειμένου να τον μεταφέρει στον τόπο γέννησης και διαμονής του, στο Τυμπάκι του Δήμου Φαιστού.

Σύμφωνα με το patris.gr, η σορός του Ραφαήλ πρόκειται να μεταφερθεί στο Τυμπάκι, όπου σύμφωνα με τα τοπικά έθιμα θα παραμείνει όλη νύχτα στο σπίτι του, προκειμένου να τον πενθήσουν η οικογένεια και οι φίλοι.

Η κηδεία του θα τελεστεί την Παρασκευή 28 Νοεμβρίου, με τον τελευταίο αποχαιρετισμό να δίνεται στις 11 το πρωί, στον Ιερό Ναό Αγίου Τίτου στο Τυμπάκι, όπου συγγενείς και φίλοι θα συγκεντρωθούν για να πουν το τελευταίο αντίο στον Ραφαήλ-Γιώργο.

«Δεν ξέρω αν ήταν αστοχία υλικού ή ανθρώπινο λάθος»

Ο πατέρας του 19χρονου, μιλώντας στο Star, αποκάλυψε πώς έμαθε την τραγική είδηση για τον χαμό του γιου του. «Με πήρε τηλέφωνο ο διοικητής μία ώρα αφού είχα μιλήσει με τον γιο μου στο τηλέφωνο. Πήγαν να ανοίξουν το κουτί με τις χειροβομβίδες, τώρα πώς απασφάλισε θα το βρουν οι εμπειρογνώμονες», είπε ο πατέρας του Ραφαήλ και συνέχισε αναφερόμενος στα αίτια του δυστυχήματος: «Ή αστοχία υλικού ήταν ή ανθρώπινο λάθος, δεν είμαι εγώ αρμόδιος να το πω».

«Δεν γυρεύω ευθύνες, μου έχουν φερθεί όλοι πολύ καλά, είναι όλοι δίπλα μας», είπε κλείνοντας ο πατέρας του 19χρονου.

Ο 39χρονος επιλοχίας που τραυματίστηκε κατά την έκρηξη, εξακολουθεί να νοσηλεύεται στο 401 Στρατιωτικό Νοσοκομείο σε κρίσιμη κατάσταση.

Δικηγόρος οικογένειας 19χρονου: «Θα διερευνηθούν όλα τα ενδεχόμενα»

Την ίδια ώρα συνεχίζονται στη Ρόδο οι έρευνες για το τραγικό περιστατικό στο πεδίο βολής Αφάντου, όπου έχασε τη ζωή του ο 19χρονος οπλίτης Ραφαήλ. Το δυστύχημα σημειώθηκε κατά τη μεταχείριση χειροβομβίδας, ενώ ένας ακόμα στρατιωτικός τραυματίστηκε σοβαρά και νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση. Οι αρμόδιες αρχές συνεχίζουν τη διαδικασία συλλογής στοιχείων και αυτοψίας στο σημείο του περιστατικού.

Ο δικηγόρος της οικογένειας, Γιώργος Κοκοσάλης, σε δηλώσεις του σε δημοσιογράφους τόνισε: «Η οικογένεια ζητά πλήρη διερεύνηση όλων των στοιχείων. Θα εξεταστούν όλα τα ενδεχόμενα, από πιθανή εγκληματική ενέργεια μέχρι αμέλεια, και θα διαπιστωθεί αν ο 19χρονος είχε την κατάλληλη εκπαίδευση για να χειρίζεται το συγκεκριμένο υλικό».