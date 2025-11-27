Στο πένθος έχει βυθιστεί η Ρόδος μετά την τραγωδία που σημειώθηκε στο πεδίο βολής και είχε ως αποτέλεσμα να σκοτωθεί ένας 19χρονος ΕΠ.ΟΠ. και να ακρωτηριαστεί ένας επιλοχίας. Όλα συνέβησαν όταν κατά τον έλεγχο αμυντικών χειροβομβίδων σημειώθηκε έκρηξη σε μία από αυτές.

Ο 19χρονος που έχασε τη ζωή του ήταν επαγγελματίας οπλίτης-πυροτεχνουργός, ενώ ο 39χρονος επιλοχίας που έχει τραυματιστεί σοβαρά είναι επίσης πυροτεχνουργός και πατέρας δύο παιδιών νοσηλεύεται στο 401 Στρατιωτικό Νοσοκομείο.

Στη Ρόδο ο πατέρας του 19χρονου μαζί με εγκεκριμένο βαλλιστικό πραγματογνώμονα

Την ώρα που τα ερωτήματα για την τραγωδία παραμένουν πολλά και αναπάντητα, ο πατέρας του 19χρονου Ραφαήλ μαζί με εγκεκριμένο βαλλιστικό πραγματογνώμονα και πυροτεχνουργό σπεύδουν στο νησί ώστε να ψάξουν να βρουν τι συνέβη πραγματικά και να βοηθήσουν στην προανάκριση.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το περιστατικό συνέβη κατά τη μετακίνηση του υλικού και ερευνάται γιατί έσκασε η χειροβομβίδα στα χέρια του 19χρονου, εάν ήταν αστοχία υλικού.

Επιπλέον, όπως μετέδωσε το πρωί της Πέμπτης 27/11 η εκπομπή του Mega «Κοινωνία Ώρα MEGA» θα πρέπει να ερευνηθεί εάν υπάρχει πρόβλημα με τις χειροβομβίδες και συνεπώς να ελεγχθεί και η παρτίδα με τις χειροβομβίδες που έχει χρεωθεί στη Μονάδα, και αν υπάρχει αστοχία υλικού.

Ο 19χρονος με τον πατέρα του

Σημειώνεται πως ο 19χρονος πέθανε ακαριαία.

Στο νοσοκομείο της Ρόδου όπου μεταφέρθηκε αρχικά ο 39χρονος πρώτα διασωληνώθηκε και διαπιστώθηκε πως είχε χάσει το χέρι του από τον δεξί αγκώνα και κάτω. Οι πρώτες ενέργειες ήταν να σταθεροποιηθεί ο επιλοχίας και στη συνέχεια να γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες ώστε να μεταφερθεί στο 401.

Ραγίζουν καρδιές οι μαντινάδες του πατέρα του 19χρονου

Με μαντινάδες και λόγια που ραγίζουν καρδιές, ο πατέρας του άτυχου Ραφαήλ Γαλυφιανάκη από το Τυμπάκι της Κρήτης, εκφράζει δημόσια τον αβάσταχτο πόνο του για τον θάνατο του παιδιού του, που έχασε τη ζωή του μετά την έκρηξη χειροβομβίδας στο πεδίο βολής Αφάντου στη Ρόδο.

Ο Μάνος Γαλυφιανάκης, λιμενάρχης του Κόκκινου Πύργου, αναδημοσίευσε σε ανάρτησή του στο Facebook μαντινάδες για το 19χρονο παιδί του, ευχαριστώντας παράλληλα όλους όσοι συμπαραστέκονται στις δύσκολες στιγμές που βιώνει η οικογένεια.

«Πότε δεν θα το πίστευα

όμως κι αυτό το είδα

ένα κοπέλι έσβησε

πο μια χειροβομβίδα ,..

Μια μάνα το μεγάλωσε

για να υπηρετήσει

την χώρα του σαν ήρωας

τα μάτια του να κλείσει…..

Ελλάδα πένθος φόρεσε

γιατί ο ραφαηλ σου

στα χώματα σου έσβησε

κι αυτό είναι τιμή σου….

Ήρωας και αθάνατος

κι αυτό ναι σε τιμή σου

με μια σημαία ελληνική

Ντύνουνε το κορμί σου…..καλό ταξίδι παλικάρι …. καλό ταξίδι ΓΙΕ ΜΟΥ…» έγραψε.

Το χρονικό της τραγωδίας

Το ρολόι έδειχνε λίγο μετά τις 10:00 το πρωί της Τετάρτης (26/11), όταν οι δύο πυροτεχνουργοί – ένας 19χρονος στρατιώτης και ένας 39χρονος επιλοχίας – έφτασαν στο πεδίο βολής Αφάντου στη Ρόδο με εντολή να εξετάσουν κιβώτια που περιείχαν αμυντικές χειροβομβίδες προορισμένες για άσκηση.

Κατά τον έλεγχο, μία από τις χειροβομβίδες εξερράγη υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, τις οποίες ερευνούν οι στρατιωτικές Αρχές.

Η έκρηξη, με το ωστικό κύμα και τα θραύσματα, προκάλεσε τον ακαριαίο θάνατο του 19χρονου και τον πολύ σοβαρό τραυματισμό του 39χρονου επιλοχία. Ο επιλοχίας μεταφέρθηκε σε κρίσιμη κατάσταση στο νοσοκομείο της Ρόδου, όπου διασωληνώθηκε.