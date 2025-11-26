Τραγωδία σημειώθηκε το πρωί της Τετάρτης στη Ρόδο, όταν ένας 19χρονος που υπηρετούσε σε τάγμα εθνοφυλακής έχασε τη ζωή του από χειροβομβίδα που εξερράγη έπειτα από λάθος. Επίσης, από την ίδια έκρηξη, τραυματίστηκε πολύ σοβαρά και ακρωτηριάστηκε ένας ακόμα στρατιωτικός.

Σύμφωνα με το patris.gr, ο 19χρονος στρατιώτης έχει καταγωγή από το Ηράκλειο Κρήτης, και είναι γιος του Διοικητή του Λιμενικού Σταθμού Κόκκινου Πύργου και της προϊσταμένης των ΚΕΠ στο Τυμπάκι.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές η αδελφή του είναι αστυνομικός και υπηρετεί εκτός Κρήτης.

Σύμφωνα με το ίδιο ρεπορτάζ, αδελφικός φίλος της οικογένειας αποκάλυψε ότι ο πατέρας του 19χρονου φαντάρου επρόκειτο να ταξιδέψει στη Ρόδο προκειμένου να δει το γιο του.

Να σημειωθεί ότι ο 19χρονος είχε δύο ονόματα όπως μας ανέφερε ο αδελφικός φίλος της οικογένειας.

Σοκαρισμένοι οι Λιμενικοί του Ηρακλείου

«Μάχιμος αξιωματικός και υπέροχος άνθρωπος. Είμαστε όλοι παγωμένοι. Δεν ξέρουμε πώς να αντιδράσουμε. Τι να του πούμε. Δεν υπάρχουν λόγια», λένε χαρακτηριστικά στο patris.gr τα στελέχη του σώματος στο Ηράκλειο.

Πώς έγινε η τραγωδία

Υπενθυμίζεται ότι το τραγικό περιστατικό σημειώθηκε το πρωί της Τετάρτης στην περιοχή Αφάντου της Ρόδου. Δύο άτομα που υπηρετούσαν ως πυροτεχνουργοί, ο 19χρονος και ένας 39χρονος, που υπηρετούσαν σε μονάδα της κεντρικής Ρόδου, επιχείρησαν να μεταφέρουν οπλισμό και χειροβομβίδες.

Σύμφωνα με πληροφορίες σημειώθηκε η έκρηξη όταν ο ένας από τους δύο απασφάλισε από λάθος αμυντική χειροβομβίδα, με αποτέλεσμα να εκραγεί επιτόπου.

Ο 19χρονος βρήκε ακαριαίο θάνατο ενώ ο 39χρονος ΕΠΟΠ επιλοχίας, ο οποίος υπηρετούσε ως πυροτεχνουργός, τραυματίστηκε σοβαρά και ακρωτηριάστηκε στο δεξί του χέρι, ενώ τα σκάγια της χειροβομβίδας βρίσκονται σε όλο του το σώμα καθώς επίσης και το κεφάλι. Σύμφωνα με πληροφορίες ο ίδιος έχει επικοινωνία με το περιβάλλον. Οι γιατροί του νοσοκομείου της Ρόδου δίνουν μάχη για να τον κρατήσουν στη ζωή, ενώ αναμένεται άμεσα να περάσει την πόρτα του χειρουργείου.

Το αρχηγείο του ΓΕΕΘΑ ενημερώθηκε άμεσα και διέταξε έρευνα για το περιστατικό, ενώ οι συνθήκες ασφαλείας και η τήρηση των προβλεπόμενων διαδικασιών βρίσκονται υπό διερεύνηση.

Η ανακοίνωση του ΓΕΣ για το περιστατικό στη Ρόδο:

«Από το Γενικό Επιτελείο Στρατού ανακοινώνεται ότι, κατά τις πρωινές ώρες της Τετάρτης 26 Νοεμβρίου 2025, κατά τη διάρκεια προγραμματισμένης εκπαιδευτικής δραστηριότητας βολής χειροβομβίδας στη νήσο Ρόδο, o ΕΠΟΠ Στρατιώτης (ΥΠ-Π) Ρ.Γ., 19 ετών, άγαμος, τραυματίστηκε θανάσιμα και ο ΕΠΟΠ Επιλοχίας (ΥΠ-Π) Μ.Β., 39 ετών, έγγαμος με δύο (2) τέκνα, τραυματίστηκε σοβαρά.

Διακομίσθηκαν άμεσα στο Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου όπου και διαπιστώθηκε ο θάνατος του πρώτου, ενώ ο δεύτερος υποβάλλεται σε χειρουργική επέμβαση.

Τα αίτια του συμβάντος διερευνώνται αρμοδίως. Το Γενικό Επιτελείο Στρατού εκφράζει τα ειλικρινή του συλλυπητήρια στους οικείους του θανόντος».