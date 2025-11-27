Βαθιά θλίψη έχει προκαλέσει στην Κρήτη και σε ολόκληρη τη χώρα ο θάνατος του 19χρονου Ραφαήλ μετά από έκρηξη χειροβομβίδας σε πεδίο βολής στη Ρόδο.

Ο πατέρας του 19χρονου, μιλώντας στο Star, αποκάλυψε πώς έμαθε την τραγική είδηση για τον χαμό του γιου του. «Με πήρε τηλέφωνο ο διοικητής μία ώρα αφού είχα μιλήσει με τον γιο μου στο τηλέφωνο. Πήγαν να ανοίξουν το κουτί με τις χειροβομβίδες, τώρα πώς απασφάλισε θα το βρουν οι εμπειρογνώμονες», είπε ο πατέρας του Ραφαήλ και συνέχισε αναφερόμενος στα αίτια του δυστυχήματος: «Ή αστοχία υλικού ήταν ή ανθρώπινο λάθος, δεν είμαι εγώ αρμόδιος να το πω».

«Δεν γυρεύω ευθύνες, μου έχουν φερθεί όλοι πολύ καλά, είναι όλοι δίπλα μας», είπε κλείνοντας ο πατέρας του 19χρονου.

Την ίδια ώρα, ο 39χρονος επιλοχίας που τραυματίστηκε κατά την έκρηξη, εξακολουθεί να νοσηλεύεται στο 401 Στρατιωτικό Νοσοκομείο σε κρίσιμη κατάσταση.

Το τραγικό γεγονός

Το τραγικό γεγονός σημειώθηκε λίγο μετά τις 10:00 το πρωί της Τετάρτης, 26 Νοεμβρίου 2025, στην περιοχή Αφάντου, κατά τη διάρκεια προγραμματισμένης εκπαιδευτικής δραστηριότητας βολής χειροβομβίδας. Αποτέλεσμα ήταν να χάσει τη ζωή του ακαριαία ο 19χρονος Ραφαήλ, ενώ ο 39χρονος επιλοχίας ακρωτηριάστηκε.

Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, το δυστύχημα έλαβε χώρα τη στιγμή της μεταχείρισης αμυντικής χειροβομβίδας, όταν σημειώθηκε πρόωρη έκρηξη σε πολύ μικρή απόσταση από το προσωπικό. Οι πρώτες ενδείξεις συγκλίνουν στο ενδεχόμενο «σφάλματος χειρισμού και πρόωρης ενεργοποίησης», όπως αναφέρουν αρμόδιες πηγές, με το συγκεκριμένο σενάριο να εξετάζεται ήδη από τα ειδικά κλιμάκια που έχουν αναλάβει τη διερεύνηση.

Η έκρηξη είχε ασύμμετρη επίδραση στα δύο στελέχη, αφού ο 19χρονος βρέθηκε στο επίκεντρο της ωστικής και θραυσματικής δράσης, με αποτέλεσμα να υποστεί θανάσιμους τραυματισμούς. Ο 39χρονος επιλοχίας τραυματίστηκε βαρύτατα, με ακρωτηριασμό άνω άκρου από τον αγκώνα καθώς και εκτεταμένα τραύματα από θραύσματα στον κορμό και τα άκρα.