Την αποκαλούν η «πόλη των ηρώων», αφού διαδραμάτισε κομβικό ρόλο το 1989 στην πτώση του Τείχους του Βερολίνου, με μαζικές διαδηλώσεις που ξεκίνησαν από εκεί τον Μάιο και εξαπλώθηκαν σε όλη τη Γερμανία.

Ο λόγος, φυσικά, για τη Λειψία, τον προορισμό που λατρεύουν οι μποέμ, κυρίως, τύποι, καθώς συνδυάζει αρτ νουβό αρχιτεκτονική, μουσική παράδοση και έντονη πολιτιστική ζωή. Και πώς να μην έχει αυτή την καλλιτεχνική ταυτότητα, αφού είναι και η πόλη του Μπαχ και μάλιστα, στην εκκλησία του Αγίου Θωμά συνέθεσε μερικά από τα μεγαλύτερα αριστουργήματά του, ενώ υπήρξε μαέστρος της χορωδίας για 27 χρόνια έως το θάνατό του.

Στη Λειψία, ο ταξιδιώτης θα ανακαλύψει όλη την πολιτική ιστορία της πρώην ανατολικής Γερμανίας και την επανένωση των δύο Γερμανιών το 1990 στο Leipzig Forum of Contemporary History.

Επίσης, το Παλιό Δημαρχείο που δεσπόζει στην τεράστια πλατεία της κεντρικής αγοράς από το 1556 και σήμερα φιλοξενεί το Μουσείο Ιστορίας της πόλης.

Επίσης, το Παλιό Δημαρχείο που δεσπόζει στην τεράστια πλατεία της κεντρικής αγοράς από το 1556 και σήμερα φιλοξενεί το Μουσείο Ιστορίας της πόλης. Και στην εκκλησία του Αγίου Νικολάου θα μάθετε όλα όσα θέλετε για την ιστορία της πόλης.

Δείτε τις φωτογραφίες