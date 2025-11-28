Συνελήφθη υπήκοος Τουρκίας το πρωί της Παρασκευής 28 Νοεμβρίου στη Θεσσαλονίκη, ο οποίος καταζητούνταν με Ερυθρά Αγγελία από τις Αρχές της χώρας του.

Συγκεκριμένα, ο άνδρας είναι 42 χρονών και η σύλληψη έγινε από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος.

Η Ερυθρά Αγγελία αφορούσε αδικήματα του τουρκικού ποινικού κώδικα για «ανθρωποκτονία εκ προθέσεως, αιτίες για διακριτική εξομάλυνση, στέρηση εξάσκησης ορισμένων δικαιωμάτων, σωματική βλάβη, σοβαρή σωματική βλάβη λόγω των συνεπειών του, σωματική βλάβη από αμέλεια και απόδραση καταδικασθέντα ή κρατουμένου».

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.