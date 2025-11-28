Η κακοκαιρία Adel, που πλήττει μεγάλο μέρος της χώρας με ισχυρούς ανέμους και έντονες βροχοπτώσεις, κάνει πλέον αισθητή την παρουσία της και στη Χαλκίδα.

Από νωρίς το πρωί της Παρασκευής 28 Νοεμβρίου, σφοδρή κακοκαιρία έπληξε την Εύβοια, προκαλώντας προβλήματα σε κεντρικούς οδικούς άξονες. Η κατάσταση αναμένεται να επιδεινωθεί όσο περνά η ώρα.

Η Πολιτική Προστασία του νομού έχει θέσει σε «κόκκινο συναγερμό» τις υπηρεσίες της, καθώς ήδη καταγράφονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες σε πολλές περιοχές.

Κατά τη διάρκεια της νύχτας, σημειώθηκαν διαδοχικά περάσματα καταιγίδων σε όλο τον νομό, με τις βροχές να συνεχίζονται και το πρωί, ενώ αναφέρονται ακόμη και χαλαζοπτώσεις σε ορεινές περιοχές, σύμφωνα με το evianews.