Νέα προειδοποίηση απευθύνει η ΕΜΥ, επικαιροποιώντας το έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία. Αναφορά στο δελτίο γίνεται και στην Αττική, η οποία πλήττεται σήμερα από σφοδρές καταιγίδες ακόμη και με χαλάζι μεγάλου μεγέθους.

Το καιρικό σύστημα με το όνομα Adel θα συνεχίσει να επηρεάζει σήμερα Παρασκευή (28-11-25) με βροχές και καταιγίδες όλη σχεδόν τη χώρα, ενώ το Σάββατο (29-11-25) θα περιοριστεί στο ανατολικό Αιγαίο.

Τα φαινόμενα σε πολλές περιοχές θα είναι ισχυρά και θα συνοδεύονται από τοπικές χαλαζοπτώσεις και κατά διαστήματα από πολύ ισχυρούς ανέμους.

Πιο συγκεκριμένα:

Σήμερα Παρασκευή (28-11-25) ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται: α. στην ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και μέχρι αργά το απόγευμα στις περιφερειακές ενότητες Χαλκιδικής, Σερρών, Κιλκίς και Θεσσαλονίκης β. στα νησιά του Ιονίου και τη δυτική και νότια Πελοπόννησο μέχρι και το μεσημέρι γ. στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου δ. στα Δωδεκάνησα από το απόγευμα

Στην Αττική τα ισχυρά φαινόμενα θα συνεχιστούν μέχρι και τις μεσημβρινές ώρες.

Αύριο Σάββατο (29-11-25) ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

α. στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου μέχρι το μεσημέρι

β. στα Δωδεκάνησα μέχρι αργά το απόγευμα

Καταιγίδες μέχρι το μεσημέρι στην Αττική

Οι μετεωρολόγοι περιμένουν ισχυρά φαινόμενα στην Αττική και για τις επόμενες ώρες.

«Είναι καταιγίδες, οι οποίες οδηγούν τα καταιγιδοφόρα νέφη σε μεγάλα ύψη μέσα στην ατμόσφαιρα, με αποτέλεσμα, καθώς αυτά τα έντονα ανοδικά ρεύματα κυριαρχούν, να παρασύρουν στην κίνησή τους αυτή τα υδροσταγονίδια, με αποτέλεσμα να παγώνουν γιατί πέφτουν πολύ οι θερμοκρασίες καθ’ ύψος. Μπορεί να φτάνουν οι θερμοκρασίες στο καταιγιδοφόρο νέφος ακόμη και τους -60 βαθμούς στις κορυφές τους», εξήγησε ο μετεωρολόγος, Κλέαρχος Μαρουσάκης, για το χαλάζι στην Αττική.

Μέχρι 18, ίσως και 20 βαθμούς θα φτάσει η θερμοκρασία αργά το μεσημέρι, εξήγησε.

«Δεν περιμέναμε τόσο χαλάζι στην Αττική» σχολίασε η μετεωρολόγος Αναστασία Τυράσκη.

Σύμφωνα με την ΕΜΥ, στην Αττική προβλέπονται νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας, με σταδιακή εξασθένηση των φαινομένων από τις απογευματινές ώρες και παύση μέχρι το βράδυ. Οι άνεμοι πνέουν νότιοι-νοτιοδυτικοί 5-6 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί περίπου από 14 έως 19 βαθμούς Κελσίου, με διατήρηση της αστάθειας στο ευρύτερο λεκανοπέδιο.

Δείτε live την πορεία της κακοκαιρίας:

Φωτογραφίες από την Αττική: